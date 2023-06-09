Прокуроры насчитали 37 преступлений Трампа в деле о секретных документах

По самому тяжелому из обвинений бывшему президенту США грозит до 20 лет тюремного заключения. Обнаруженные в его доме при обыске секретные документы касались национальной обороны, ядерных сил США и других стран, разведки

Здание суда США Уилки Д. Фергюсона-младшего в Майами, США (Фото: Marco Bello / Reuters)

Федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа в связи с делом о нарушении правил обращения с секретными документами, сообщает ABC News.

Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, документ насчитывает 49 страниц.

Среди обвинений — 31 пункт обвинения в умышленном хранении секретных документов о национальной обороне; один пункт обвинения — заговор с целью воспрепятствовать правосудию; еще один пункт — сокрытие документов, обвинение в сокрытии документов с целью коррупции, обвинения в сокрытии документов в ходе федерального расследования; один пункт обвинения о схеме сокрытия документов; и один пункт обвинения о ложных заявлениях.

Помощнику Трампа Уолту Науте были предъявлены обвинения по шести пунктам: в заговоре с целью воспрепятствования правосудию; в сокрытии документа или записи, в сокрытии документа или записи с целью коррупции, в сокрытии документа в ходе федерального расследования, обвниение в схеме сокрытия в ложном заявлении и заверения.

Среди описанных в обвинении документов — доклады об обороноспособности США и других стран, состоянии ядерных вооружений США и других стран, брифинги разведки, аналитические материалы и другие бумаги.

По закону о шпионаже, максимальное наказание, которое грозит Трампу, может составить 20 лет заключения, уточняет CNBC.

В августе 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Национальный архив США заявил, что после отставки Трамп забрал из американской администрации 15 коробок с документами, в том числе секретными. После переговоров с командой Трампа они были переданы обратно, а сотрудники архива начали проверку, чтобы убедиться, что возвращены все материалы.

The Wall Street Journal писала, что агенты ФБР изъяли в ходе обыска 11 комплектов секретных документов. Среди них были отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.



Сотрудники ФБР в общей сложности забрали тогда из дома экс-президента около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и документами.

В январе 2023 года помощники президента США Джо Байдена также обнаружили в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, документы, отмеченные как секретные. Сам Байден заявил, что документы действительно хранились в закрытом гараже, вместе с его Chevrolet Corvette. Материалы находились на складе в гараже, а также в одной из комнат среди «личных и политических» бумаг. Обвинения Байдену не предъявлялись.