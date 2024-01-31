Экс-премьера Пакистана вместе с женой приговорили к 14 годам тюрьмы
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану вынесли очередной приговор, на этот раз — по делу Тошахана. Политик и его жена Бушра Биби получили 14 лет тюрьмы, пишет издание Dawn. Хану запретили занимать государственные должности в течение десяти лет, также обоим предстоит выплатить штрафы.
Тошахана — это место сбора подарков правительственным чиновникам. Хана обвинили в том, что он скрывал преподнесенные ему подарки.
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