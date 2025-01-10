Трамп проходил обвиняемым по четырем делам, за которые ему в сумме грозило более 700 лет тюрьмы

Что происходит с уголовными делами Трампа перед его инаугурацией Трамп проходил обвиняемым по четырем делам, за которые ему в сумме грозило более 700 лет тюрьмы

10 января суд вынес Дональду Трампу обвинительный приговор по делу Сторми Дэниелс. Ранее были прекращены два других федеральных дела. Как развивалось и чем закончилось уголовное преследование 27-го президента США — в статье РБК

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Федеральное дело о незаконном хранении секретных документов — обвинения сняты

В соответствии с американским законодательством, по истечении первого президентского срока в январе 2021 года Дональд Трамп должен был передать в Национальное управление архивов и документации США все документы, связанные с его президентской деятельностью. В мае ведомство обнаружило нехватку части бумаг и обратилось к представителям экс-президента с просьбой их передать. В январе 2022 года Трамп добровольно передал ведомству 15 коробок, в них находились в том числе 184 документа разной степени секретности, о чем управление доложило Минюсту США и Федеральному бюро расследований (ФБР). После этого федеральные власти начали расследование в отношении Трампа по подозрению в незаконном хранении документов в его поместье Мар-а-Лаго.

В июне 2022 года команда экс-президента передала еще один пакет с 38 конфиденциальными документами, но Минюст продолжал подозревать Трампа в недобросовестности. 8 августа 2022 года несколько десятков агентов ФБР провели обыски в Мар-а-Лаго и обнаружили около 11 тыс. правительственных документов. 103 из них были с грифами «конфиденциально», «секретно» и «совершенно секретно».

В июне 2023 года Трампу было предъявлено обвинение из 37 пунктов (впоследствии их число возросло до 40). Среди прочего экс-президента обвиняли в том, что он неоднократно поручал юристам и помощникам прятать запрашиваемые следствием бумаги, а также показал некоторые из них знакомым, не имеющим соответствующего уровня допуска, в том числе подготовленный Пентагоном «план нападения» на неизвестное иностранное государство и «секретную карту» неких боевых действий.

32 пункта обвинения касались непосредственно секретных документов (регулирующий этот вопрос Закон о шпионаже от 1917 года предусматривает до десяти лет лишения свободы за каждое из нарушений), остальные восемь пунктов — это дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию, причем за последнее предусмотрено заключение сроком до 20 лет. В сумме Трампу грозило до 450 лет за решеткой.

Дело рассматривали в федеральном суде во Флориде. В июле 2024 года окружная судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом еще в годы его президентства, прекратила дело, заявив, что специальный прокурор Джек Смит, который вел следствие, был назначен на должность незаконно. Прокуратура обжаловала ее решение. 13 ноября, после победы Трампа на выборах, Смит обратился к суду с просьбой приостановить рассмотрение апелляции до 2 декабря, чтобы оценить последствия избрания республиканца президентом, — у Минюста США существует давняя политика, запрещающая судебное преследование действующего президента США. А 25 ноября специальный прокурор подал ходатайство о снятии с Трампа всех обвинений.

Федеральное дело о вмешательстве в выборы — обвинения сняты

В августе 2023 года Трампу также было предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения избирательных прав, сговоре с целью обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговоре для этого. В сумме ему грозило до 55 лет. Расследованием занимался также Смит. В основу дела легли многочисленные заявления республиканца о фальсификации итогов президентских выборов 2020 года, штурм Капитолия его сторонниками 6 января, а также звонки Трампа и его окружения конгрессменам-республиканцам с просьбой затянуть процедуру утверждения итогов голосования.

Дело рассматривалось в округе Колумбия, к которому относится сам город Вашингтон. В июле 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования за деяния, совершенные в качестве президента, после чего разбирательства по этому делу были приостановлены. 25 ноября Смит подал ходатайство о снятии с Трампа всех обвинений.

Дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в Нью-Йорке — вынесен обвинительный приговор

По версии следствия, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниелс), а спустя десять лет, в разгар своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс. В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Подобные действия в штате Нью-Йорк могут расцениваться как подлог финансовой документации — сам по себе он квалифицируется как проступок, но становится уголовно наказуемым преступлением, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права: попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

В 2018 году суд приговорил к тюремному заключению Коэна, а 4 апреля 2023 года обвинения в подлоге финансовой документации были предъявлены уже Трампу. Они состояли из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами осужденному. На время оглашения обвинения экс-президента взяли под стражу. 30 мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, каждый из которых предусматривал до четырех лет наказания, а значит, в сумме экс-президенту грозило максимум 136 лет за решеткой.

Решение присяжных было по-настоящему беспрецедентным — прежде ни один бывший президент США не получал обвинительный вердикт. А в ноябре он стал первым в американской истории человеком, признанным виновным в совершении преступления, которому удалось избраться на пост главы государства.

Вынесение приговора по делу дважды переносили. После президентских выборов прокуратура Манхэттена предлагала перенести процедуру на 2029 год, когда закончится второй президентский срок Трампа, чтобы избежать коллизий по вопросу неприкосновенности действующего главы государства, однако судья Хуан Мёрчан от этого варианта отказался. 9 января 2025 года юристы избранного президента также обратились в Верховный суд с экстренным ходатайством об отмене вынесения приговора, но оно было отклонено.

10 января Мёрчан на заседании огласил приговор Трампу — «безусловное освобождение». Это означает, что у Трампа будет судимость, но никакого наказания в виде штрафа, условного срока и т.п. он не понесет. Еще до президентских выборов вероятность тюремного заключения Трампа оценивалась как крайне низкая — у него не было судимостей, а вменяемое ему преступление было ненасильственным. Эксперты прогнозировали приговор в виде штрафа, условного срока, максимум домашнего ареста. И судья, и прокуратура аргументировали решение никак не наказывать политика тем, что он вскоре займет Белый дом.

Дело о вмешательстве в выборы в Джорджии — судебный процесс приостановлен

В августе 2023 года Трампу и 18 его соратникам были предъявлены обвинения в попытке сорвать выборы 2020 года в штате Джорджия. По версии следствия, команда Трампа добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования и даже якобы требовала от секретаря штата «найти» 11 780 голосов, то есть ровно столько, чтобы после пересчета Трамп обошел Байдена. Обвинение, предъявленное всем фигурантам, состояло из 41 пункта, но непосредственно Трампа касались лишь 13. Если бы политика признали виновным по каждому из них, ему грозило бы заключение сроком до 76 с половиной лет.

В феврале 2024 года стало известно, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис прежде состояла в романтических отношениях со специальным прокурором Натаном Уэйдом, которому было поручено это дело. По мнению юристов республиканца, это создавало конфликт интересов. В марте 2024 года судья Скотт Макафи постановил, что разбирательство может быть продолжено, если Уиллис или Уэйд уйдут в отставку, что Уэйд сразу же и сделал. В том же месяце судья также снял три пункта обвинения против Трампа. Но это не удовлетворило адвокатов экс-президента, которые подали апелляцию на решение Макафи с требованием все равно отстранить Уиллис от дела. «Окружной прокурор Уиллис запятнала себя и свой офис скандалами и дурной славой, она лишилась всякого авторитета и неоднократно и грубо нарушала повышенные этические стандарты, предъявляемые к ее должности», — говорится в тексте апелляции.

В декабре апелляционный суд Джорджии принял решение отстранить Уиллис и ее подчиненных от процесса. 9 января окружной прокурор обратилась в Верховный суд Джорджии с просьбой пересмотреть это решение. На время разбирательств судебный процесс приостановлен. Associated Press прогнозирует, что даже если суд удовлетворит требование Уиллис, ей вряд ли удастся привлечь Трампа к ответственности после его вступления в должность президента США.