Экс-премьера Пакистана обвинили в терроризме
Полиция Пакистана предъявила бывшему премьер-министру страны, лидеру центристской партии «Движение за справедливость» («Техрик-и-Инсаф») Имрану Хану обвинения по закону о терроризме, передает Independent Urdu.
После предъявления обвинений суд по ходатайству адвокатов отпустил Хана под залог до ареста на три дня — до 25 августа.
Обвинение было предъявлено после того, как политик обвинил власти в пытках своего соратника Шахбаза Гилла, которого подозревают в подстрекательстве к мятежу. 20 августа Хан публично осудил шефа полиции Исламабада и судью, который санкционировал задержание, и обвинил их в жестоком обращении с Гиллом. «Готовьтесь, так как мы будем принимать меры против вас», — обратился он к полицейскому и судье.
Власти в ответ заподозрили Хана в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Они усмотрели в его словах угрозу в адрес чиновников. После предъявления обвинения около дома Хана в Исламабаде начали собираться его сторонники. Они пригрозили беспорядками в случае задержания экс-премьера. Полицейские, которые прибыли к резиденции, заявили, что не собираются арестовывать экс-премьера и только хотят поддержать общественный порядок.
21 августа управление по регулированию электронных СМИ Пакистана (PEMRA) запретило всем телеканалам транслировать в прямом эфире выступления Имран Хана. Записи его выступлений транслировать разрешили, но сначала они должны пройти цензуру.
Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года, однако в апреле парламент страны вынес ему вотум недоверия. Решение поддержали 174 члена парламента из 342 депутатов. Проголосовавшие оппозиционеры обвинили Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции.
Позиции партии Хана по-прежнему сильны в отдельных регионах. В июле «Движение за справедливость» победило правящую «Мусульманскую лигу» на дополнительных выборах в законодательное собрание провинции Пенджаб. Имран Хан добивается досрочных парламентских выборов во всей стране. Он может снова стать премьером, если «Движение за справедливость» получит большинство в нижней палате.