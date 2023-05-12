Трамп обжаловал решение суда о выплате $5 млн за клевету и домогательства к писательнице

Трамп обжаловал решение суда о выплате $5 млн за клевету и домогательства

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке, который признал его виновным в домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл. Об этом сообщает CNN.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, которое произошло летом 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. После публичного заявления он отрицал свою вину, называя ее слова выдумкой.

Писательница не смогла доказать в суде, что Трамп изнасиловал ее, но жюри федерального суда Манхэттена признало его виновным в домогательствах и клевете в отношении женщины. Он должен выплатить ей $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.

Трамп назвал вердикт позором. «Я понятия не имею, кто эта женщина. Этот вердикт — позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен!» — написал он в своей соцсети Truth Social.