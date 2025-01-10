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Суд над Трампом ,  
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Суд в США вынес приговор Трампу по «делу Сторми Дэниелс»

Сюжет
Суд над Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
10 января суд в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Через 10 дней он станет первым осужденным политиком, который займет Овальный кабинет
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Getty Images)

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке вынес избранному президенту США Дональда Трампа обвинительный приговор по делу о подлоге финансовой документации, призванном сокрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание. Приговор предполагает безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые как-либо могут повлиять на его возвращение в Белый дом.

Трамп принял участие в заседании по видеосвязи. Перед вынесением приговора он сообщил журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что при любом раскладе его команда подаст апелляцию. «Этот судья [Хуан Мерчан] не должен был заниматься этим делом... Это еще далеко не конец», — заявил он.

Оглашение приговора состоялось за десять дней до второй инаугурации Трампа. Ранее команда политика обратилась к Верховному суду с просьбой отменить вынесение приговора, сославшись на нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе. Однако 9 января суд отклонил ходатайство.

Как уголовные дела против Трампа развалились после его победы на выборах
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Фото:Bill Pugliano / Getty Images

Согласно материалам дела, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с Дэниелс, а в 2016 году, в разгар своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс. В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), замаскировав их под оплату компанией Trump Organization юридических услуг.

Сам по себе подобный подлог квалифицируется как проступок, но в случае с Трампом он стал уголовно наказуемым преступлением из-за того, что махинации совершались с целью повлиять на исход выборов — и тем самым нарушают федеральное избирательное право. 30 мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, каждый из которых предусматривал до четырех лет наказания, а значит, в сумме экс-президенту грозило максимум 136 лет за решеткой. Впрочем, ожидалось, что он избежит тюремного заключения, хотя The New York Times пишет, что приговор, вероятно, был бы суровее, если бы республиканец проиграл выборы.

«Я была ошарашена». Порноактриса Дэниелс рассказала суду о ночи с Трампом
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Сторми Дэниелс

Вынесение приговора неоднократно переносили из-за президентских выборов. Отсрочки добивались не только юристы Трампа, но и прокуратура, которая даже предлагала перенести эту процедуру на 2029 год, когда истечет второй президентский срок Трампа. Однако судья Хуан Мёрчан отказался от переноса.

После приговора по делу Сторми Дэниелс Трамп стал первым в истории США осужденным бывшим президентом; а уже 20 января он станет первым человеком с судимостью, занявшим пост президента. Другие три дела против Трампа — за предполагаемое вмешательство в выборы на федеральном уровне и на уровне штата Джорджия, а также за незаконное хранение секретных документов — фактически развалились.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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