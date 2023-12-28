В Армении прекратили дело о взятке против экс-президента Кочаряна

Ереванский суд прекратил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против второго президента Армении Кочаряна в связи с истечением срока давности обвинения. Его обвиняли в получении $3 млн от предпринимательницы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Армении (1998-2008) Роберта Кочаряна по делу о получении взятки, передает News.am.

Основанием для принятия решения стало истечение срока давности.

«Все это является результатом длительного процесса, в результате которого мы пришли к этой ситуации. Роберт Кочарян находился под арестом около 1,6 года по признанной антиконституционной статье, в течение которых у него появились определенные проблемы со здоровьем, в связи с чем с разрешения суда были проведены обследования», — рассказал адвокат Кочаряна Мигран Погосян.

Он заявил, что суд «вынудил» сторону защиты принять это решение. В мае суд выступил с предложением по части истечения срока давности, однако защита Кочаряна, «будучи уверенными, что никакого преступления не совершали и не имеем ко всему этому никакого отношения, потребовали проведения судебного процесса». Однако позже суд поставил защиту перед выбором: экс-президент Армении должен был пройти обследование в зарубежной клинике в январе, когда не должно было быть заседаний, но суд не разрешил ему выезжать.

«Позиция господина Кочаряна по завершению данного дела обусловлена исключительно тем, что альтернативы заняться его здоровьем не было. Суд не оставил нам иного выбора, кроме как прекратить производство по принудительному делу», — сказал Погонесян.

Обвинения в получении взятки в размере $3 млн от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян в 2008 году второму президенту Армении предъявили в 2019 году. Тогда его адвокат Кочаряна Арам Орбелян говорил, что эти обвинения являются ложными.

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В апреле 2021 году суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя. Основанием такого решения стало отсутствие факта преступления. Кочаряна, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году.

26 марта Конституционный суд Армении признал статью, по которой их обвиняли, противоречащей двум статьям Конституции и недействительной.