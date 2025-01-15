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Политика ,  
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Отстраненного президента Южной Кореи арестовали по делу о мятеже

В Южной Кореи арестовали отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля
Юн Сок Ёль заявил, что решил добровольно явиться на допрос, чтобы «избежать кровопролития». Он попытался объявить в стране военное положение, позднее был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже
Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images)

Следователи арестовали отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, сообщает Yonhap. Его увезли на допрос.

По данным Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), ордер на арест Юна был исполнен в 10:33 по местному времени (04:33 мск).

По словам отстраненного президента, он решил добровольно явиться на допрос, чтобы «избежать кровопролития». Свое преследование он считает незаконным.

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Политика
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль в начале декабря попытался объявить в стране военное положение, позднее он был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. В конце прошлого месяца окружной суд Сеула выдал ордер на арест южнокорейского лидера.

В начале января следователи уже предпринимали попытки арестовать Юна, но после нескольких часов противостояния со службой безопасности в резиденции прекратили их.

В этот раз служба безопасности построила баррикады из машин у входа в резиденцию, но следователям все же удалось проникнуть в комплекс с помощью лестниц.

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Елена Чернышова
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