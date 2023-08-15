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Трампу предъявили обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020-го

Трампу предъявили обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года
Трампа и еще 18 человек обвинили в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Также фигурантам предъявлены обвинения в рэкете, подделке документов, оказании влияния на свидетелей и др.
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Pol Namer / Reuters )

Суда округа Фултон (штат Джорджия, США) предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четвертое по счету уголовное обвинение, передает Bloomberg со ссылкой на документ. На этот раз политика обвинили в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в Джорджии.

Помимо Трампа, по обвинению проходят 18 человек. Среди них бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента Рудольф Джулиани, бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Джеффри Кларк.

«Они [Трамп и подельники] сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов в пользу Трампа», — говорится в заявлении суда. Помимо этого, всем подсудимым были прдъявлены обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

Как отмечает агентство, обвинения предъявлены Трампу в момент, когда по многочисленным опросам он обходит своих ближайших конкурентов в гонке за президентский пост в 2024 году. В прокуратуре Джорджии позднее уточнили, что экс-президент должен предстать перед судом не позднее 25 августа, рассмотрение дела по существу планируют начать в течении шести месяцев.

По результатам выборов президента США 2020 года нынешний глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования.

Сторонники Трампа 6 января 2021-го ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

До этого экс-президенту были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года, ненадлежащем обращении с секретными документами, а также выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Сам президент вину не признает. Он также попросил судить его после выборов 2024 года.

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О намерении баллотироваться он объявил в ноябре прошлого года. 3 августа экс-президент предстал перед судом в Вашингтоне, заключать под стражу его не стали, отпустив с рядом условий, в том числе запретив говорить со свидетелями.

Согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College, на начало августа Байден и Трамп лидировали по рейтингам внутри своих партий, в связи с чем на выборах президента в 2024 году может состояться «матч-реванш» между ними. Гипотетически оба кандидата по результатам опроса набрали 43% каждый, пишет NYT.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп уголовное дело выборы президента США суд Джорджия
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