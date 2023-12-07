Экс-президент Перу Фухимори вышел на свободу после 16 лет заключения

Экс-президент Перу вышел на свободу после 16 лет заключения

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы, вышел на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщает Telemundo.

Фухимори ждали у здания тюрьмы Барбадильо его дети Кейко и Кендзи, передает La Republica. Там также собрались сотни сторонников экс-президента. Из-за скопления людей проезд автомобиля, в который после освобождения сел Фухимори, был затруднен.

Президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори еще в декабре 2017 года из-за его состояния здоровья. Однако в следующем году Межамериканский суд по правам человека потребовал не исполнять это решение.

Весной 2022 года Конституционный суд Перу вынес решение о помиловании Фухимори, но постановление выполнено не было. 5 декабря 2023 года Конституционный суд постановил немедленно освободить Фухимори. В итоге Национальный пенитенциарный институт (часть Министерства юстиции) выпустил экс-президента.

Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. В период правления он значительно расширил собственные полномочия, добившись роспуска конгресса и принятия новой Конституции.

Фухимори вел вооруженную борьбу с действовавшими в стране маоисткими и марксистско-ленинистскими группами. В рамках борьбы правительственные силы использовали концентрационные лагеря и насилие в отношении местного населения, поддерживавшего повстанцев.

В 2000 году после появления доказательств коррупции в рядах его партии Фухимори покинул страну и был отрешен от власти решением парламента. В 2005 году его арестовали в Чили и в 2007 году экстрадирован в Перу. В том же году Фухимори приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. В 2009 году он получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и преступления против человечности.