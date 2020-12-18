Строящее «Северный поток-2» судно вновь сменило владельца

Баржа «Фортуна» перешла от одного российского микропредприятия к другому

Трубоукладчик, строящий газопровод «Северный поток-2», снова поменял владельца. Баржа «Фортуна» перешла от одного российского микропредприятия к другому — с одним сотрудником в штате

Трубоукладочная баржа «Фортуна» (Фото: Oliver Denzer / Reuters)

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменяла собственника. Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов (РМРС), владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Ранее собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года. Об этой транзакции РБК писал 1 декабря.

Новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении «Северного потока-2». Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), которые могут быть наложены на инвесторов проекта. С декабря 2019 года действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков «Северного потока-2», из-за которых прекратила подводную укладку труб швейцарско-голландская компания Allseas. Наконец, в этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.

Точная дата, когда ООО «КВТ-Рус» получило в собственность баржу «Фортуна», из судового реестра не выводится. РБК направил запрос об этом в пресс-службу Минтранса (отвечает за реестры морских судов). 11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас баржа укладывает трубы к востоку от немецкого острова Рюген в Балтийском море, следует из данных сервиса Myshiptracking. Работы могут продлиться до 31 декабря, сообщало ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Что известно о «КВТ-Рус»

«КВТ-Рус» — московское микропредприятие, как и прежний владелец — Универсальная транспортная группа (внесены в реестр малого и среднего предпринимательства ФНС). В 2019 году (последние данные ФНС) у нее практически не было активов, в кассе было 1 тыс. руб., а выручки не было. В компании работает один человек — ее гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. Про него известно только то, что он руководит ЗАО СП «Аэроприма», зарегистрированном по тому адресу, что и «КВТ-Рус».

«КВТ-Рус» только 10 декабря 2020 года изменило зарегистрированный основной вид деятельности — с «оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием» на «предоставление услуг по перевозкам», следует из данных ФНС. Дополнительный вид деятельности был изменен с «производства прочих насосов и компрессоров» на «деятельность морского грузового транспорта».

«Фортуна», построенная в Китае, но ходящая под российским флагом, строила прибрежный участок «Северного потока-2» в России до введения американских санкций. На тот момент судно по договору бербоут-чартера (аренды) эксплуатировала российская группа компаний МРТС. В августе 2020 года МРТС заявила, что не собирается участвовать в достройке «Северного потока-2». 1 декабря компания сообщила РБК, что договор аренды был расторгнут по инициативе собственника.

Зачем могла понадобиться очередная смена владельца

Универсальная транспортная группа, которая владела трубоукладочной баржей около двух месяцев, точно была осведомлена, с какими санкционными рисками столкнется, приобретая «Фортуну», то есть вряд ли компания вдруг осознала эти риски и избавилась от баржи, сказала РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. Поэтому скорее эти маневры с собственностью являются частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев судна от санкций, предполагает она.

Принятый в декабре 2019 года закон о санкциях против трубоукладчиков «Северного потока-2» предусматривал, что санкции также могут быть введены против иностранных компаний (в том числе российских), которые участвуют «в обманных или структурированных сделках», через которые суда предоставляются для достройки «Северного потока-2». По словам Шагиной, законодательные основы для введения санкций против организаторов таких схем существуют, но «в прошлом санкции не всегда вводились строго по букве закона».

«Вчера сенатор Тед Круз [инициатор санкций конгресса США в отношении «Северного потока-2»] объявил, что новый отчет о компаниях, предоставляющих суда для строительства газопровода, должен быть скоро опубликован», — добавляет Шагина. На основании этого отчета администрация США может ввести санкции против таких компаний. «Возможно, что это [смена собственников баржи] как-то связано с желанием запутать следы до того, как администрация Джо Байдена возьмет контроль над санкциями», — резюмирует эксперт.

Ключевой вопрос

По данным S&P Global Platts, всего осталось уложить чуть более 150 км трубопровода, из них около 147 км в водах Дании и несколько километров в Германии. Кроме того, участок у берегов Германии еще и намного мельче, чем датский. Глубина в этом районе не превышает 30 м, что позволяет использовать для строительства якорную «Фортуну», не обладающую системами динамического позиционирования. Кроме того, работы на таком мелководье не подпадают под американские санкции. Поэтому основной вопрос остается открытым — кто и как будет достраивать газопровод в водах Дании.

Системой динамического позиционирования обладает другой российский трубоукладчик — «Академик Черский», который пока не участвовал в строительстве «Северного потока-2» и курсирует в Балтийском море. Трубоукладчик принадлежит непубличному АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

РБК направил запрос в швейцарскую проектную компанию Nord Stream 2 AG по строительству «Северного потока-2» и в пресс-службу «Газпрома» (100-процентный владелец Nord Stream 2).