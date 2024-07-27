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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Огонь Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемония открытия Олимпиады прошла в центре Парижа
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Огонь летних Олимпийских игр зажжен в столице Франции. Церемония открытия прошла в центре Парижа.

Олимпийский огонь был зажжен с помощью стрелы дзюдоиста Тедди Ринеру и легкоатлетки Мари-Жозе Перек. Они зажгли большой воздушный шар, который взлетел в небо вместе с олимпийским огнем.

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Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

Олимпиада завершится 11 августа. Из россиян в ней согласились выступить в нейтральном статусе 15 спортсменов.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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