Огонь Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Париже
Огонь летних Олимпийских игр зажжен в столице Франции. Церемония открытия прошла в центре Парижа.
Олимпийский огонь был зажжен с помощью стрелы дзюдоиста Тедди Ринеру и легкоатлетки Мари-Жозе Перек. Они зажгли большой воздушный шар, который взлетел в небо вместе с олимпийским огнем.
Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.
Олимпиада завершится 11 августа. Из россиян в ней согласились выступить в нейтральном статусе 15 спортсменов.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной