 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Минюста допустил повышение предельного возраста нотариусов

Чуйченко допустил повышение предельного возраста нотариусов с 75 до 80 лет

Допустимый возраст нотариуса будет увеличен с нынешних 75 до 80 лет, заявил министр юстиции Константин Чуйченко, анонсируя планирующуюся реформу нотариата.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлевать до 80 лет», — сказал Чуйченко на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации (цитата по «Интерфакс»).

Чуйченко предложил «напугавшую» нотариусов реформу
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Речь шла о подготовке законопроекта «О нотариате и нотариальной деятельности в России», который внесет ряд изменений в действующее законодательство.

Минюст хочет установить контроль за деятельностью нотариусов — ввести единую проверку профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями, в которые войдут представители органов юстиции и нотариата. Также ведомство намерено повысить требования к тем, кто претендует на занятие нотариальной деятельностью, и изменить процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Константин Чуйченко Минюст нотариусы реформа
Материалы по теме
Нотариусы оценили спрос на услуги после введения льгот для мобилизованных
Общество
В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса
Экономика
Нотариусы начали брать на хранение электронные документы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Песков заявил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает»Политика, 05:08
В Госдуме анонсировали повышение размера детских пособий в 2025 годуОбщество, 04:58
Более 20 человек отравились хлором в бассейне в ВаршавеОбщество, 04:37
Bloomberg узнал, какой вопрос спас Ferrari от мошенничества с дипфейкомБизнес, 04:29
Глава Минюста допустил повышение предельного возраста нотариусовПолитика, 03:58
Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против РоссииПолитика, 03:36
Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской областиОбщество, 03:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУПолитика, 02:58
На церемонии открытия Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флагСпорт, 02:56
Курский губернатор сообщил об «очень сложной ночи» и сбитых дронахПолитика, 02:23
От кентавров до Джеймса Бонда. Самые яркие церемонии открытия ОлимпиадСпорт, 02:19
Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. ФоторепортажСпорт, 02:17
WSJ рассказала, как вице-президент Трампа стал из милитариста пацифистомПолитика, 02:08
Cловакия предложила Киеву «техническое решение» по нефти ЛУКОЙЛаПолитика, 01:57