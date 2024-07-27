Глава Минюста допустил повышение предельного возраста нотариусов

Чуйченко допустил повышение предельного возраста нотариусов с 75 до 80 лет

Допустимый возраст нотариуса будет увеличен с нынешних 75 до 80 лет, заявил министр юстиции Константин Чуйченко, анонсируя планирующуюся реформу нотариата.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлевать до 80 лет», — сказал Чуйченко на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации (цитата по «Интерфакс»).

Речь шла о подготовке законопроекта «О нотариате и нотариальной деятельности в России», который внесет ряд изменений в действующее законодательство.

Минюст хочет установить контроль за деятельностью нотариусов — ввести единую проверку профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями, в которые войдут представители органов юстиции и нотариата. Также ведомство намерено повысить требования к тем, кто претендует на занятие нотариальной деятельностью, и изменить процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность.