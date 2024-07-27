WSJ рассказала, как вице-президент Трампа стал из милитариста пацифистом
Участие в Иракской войне стало определяющим опытом для кандидата в вице-президенты от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса и стало причиной разочарования в политике вмешательства США в зарубежные конфликты. Об этом пишет Wall Street Journal.
WSJ отмечает, что его взгляды отражают изменение взглядов части Республиканской партии в отношении использования вооруженных сил для борьбы с террористическими группировками и поддержки демократий за рубежом. Сам Вэнс объяснял, что такая политика становится грузом на плечах обычных американцев, а не «элит», которые отдавали приказы.
Однако сперва Вэнс был сторонником вторжения. «Я уехал в Ирак в 2005 году, молодой идеалист, посвятивший себя распространению демократии и либерализма в отсталых странах мира. Я вернулся в 2006 году, скептически относясь к войне и идеологии, которая лежала в ее основе», — цитирует издание его эссе 2020 года.
Вэнс стал морпехом после окончания школы и всего через несколько месяцев после начала войны в Ираке. В своей книге он рассказал, что хотел «отправиться на Ближний Восток, чтобы убивать террористов» и приехал в качестве военного корреспондента. Его командировка в Ирак продлилась полгода.
Война в Ираке началась в 2003 году с целью свержения главы правительства Саддама Хусейна. США обвиняли власти страны в связях с террористами и разработке оружия массового поражения Хусейна казнили в 2006 году, американские войска ушли из Ирака в 2011-м.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выбрал Вэнса своим вице-президентом две недели назад, в середине июля. Как следует из результатов опросов, у Вэнса рекордный антирейтинг среди всех кандидатов в вице-президенты за последние 40 лет, а некоторые приюлиженные к Трампу сомневаются в правильности его выбора.
Прежде Вэнс называл Трампа идиотом, сравнивал с Адольфом Гитлером, говорил, что тот достоин осуждения, и заверял, что никогда не станет сторонником Трампа. Однако, как объяснил Reuters приближенный к Вэнсу республиканец, тот «увидел успехи, которые Трамп на посту президента принес стране».
Советники Трампа объяснили Reuters, что оба политика совпадают в стремлении к изоляционизму США, тогда как прежняя элита Республиканской партии склоняется к обратному.
Вэнс стал сенатором в 2023 года и в первые дни на этой должности возглавил группу конгрессменов, призывавших предоставить более подробные данные обо всех расходах, связанных с боевыми действиями на Украине. Еще в 2022-м он признавал союзнический статус Украины, но выражал уверенность, что США достаточно помогли Киеву деньгами и поддержку следует прекратить. Он также считает необходимым отказ Украины от части своей территории для завершения конфликта.
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