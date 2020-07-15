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США введут санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и второй ветки «Турецкого потока», заявил глава Госдепа Майк Помпео. Выступление главы американской дипломатии транслировал YouTube-канал Госдепа.

«Убирайтесь сейчас или вы идете на риск», — заявил он, напомнив о неблагоприятных последствиях для инвесторам обоих газопроводов.

По словам Помпео, «Северный поток — 2» не является коммерческим проектом, это один из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».

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