 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил об «очень сложной ночи» и сбитых дронах

В Курской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области ввели режим ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Он призвал жителей области зайти в укрытия и безопасные помещения.

Также в регионе действует режим опасности атаки беспилотников. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — рассказал Смирнов.

ПВО сбили за три часа 21 дрон над Брянской областью
Политика

Спустя семь минут ракетную опасность отменили. Еще через две минуты в регионе вновь ввели такой режим.

Позже Смирнов рассказал о шести сбитых дронах над Курской областью. «Очень сложная ночь <...>. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернатора.

Кроме Курской области, режим опасности атаки дронов ввели еще в Воронежской и Белгородской областях.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Курская область ракетная опасность беспилотники дроны
Материалы по теме
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет
Политика
Курский губернатор сообщил об ударе дрона по территории предприятия
Политика
Жители Курска сообщили об обломках дронов после атаки на город
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против РоссииПолитика, 03:36
Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской областиОбщество, 03:34
Зеленский назвал самое сложение направление для ВСУПолитика, 02:58
На церемонии открытия Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флагСпорт, 02:56
Курский губернатор сообщил об «очень сложной ночи» и сбитых дронахПолитика, 02:23
От кентавров до Джеймса Бонда. Самые яркие церемонии открытия ОлимпиадСпорт, 02:19
Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. ФоторепортажСпорт, 02:17
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
WSJ рассказала, как вице-президент Трампа стал из милитариста пацифистомПолитика, 02:08
Cловакия предложила Киеву «техническое решение» по нефти ЛУКОЙЛаПолитика, 01:57
Минздрав назвал симптомы лихорадки Западного НилаОбщество, 01:32
Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два путиПолитика, 01:24
Косатки потопили британскую парусную яхту с тремя людьми на бортуОбщество, 00:54
Церемония открытия Олимпиады завершилась в ПарижеСпорт, 00:50
Церемония открытия Олимпиады завершилась в ПарижеСпорт, 00:50