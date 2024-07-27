Курский губернатор сообщил об «очень сложной ночи» и сбитых дронах
В Курской области ввели режим ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Он призвал жителей области зайти в укрытия и безопасные помещения.
Также в регионе действует режим опасности атаки беспилотников. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — рассказал Смирнов.
Спустя семь минут ракетную опасность отменили. Еще через две минуты в регионе вновь ввели такой режим.
Позже Смирнов рассказал о шести сбитых дронах над Курской областью. «Очень сложная ночь <...>. В небе над Курской областью сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернатора.
Кроме Курской области, режим опасности атаки дронов ввели еще в Воронежской и Белгородской областях.
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