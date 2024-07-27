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Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской области

Аварийные работы после затоплений в Челябинской области начнут утром 27 июля

Уровень воды в реке Большой Киолим, который поднялся после прорыва дамбы в Челябинской области, снизился, восстановительные работы начнут утром 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В челябинском поселке Киолим уровень воды снижается. Все жители эвакуированы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели МЧС продолжают работать на месте, а аварийно-восстановительные и другие неотложные работы начнутся с рассветом. К ликвидации последствий затопления привлечены более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Из зоны затопления в Челябинской области эвакуировали более 160 человек
Общество

Жителей близлежащих населенных пунктов попросили приготовиться к эвакуации. Позже местные власти сообщили, что вода стала прибывать в поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Из Киолима эвакуировали 35 человек. Идет эвакуация и из других населенных пунктов. Пострадавших нет.

Из-за продолжительных ливней в Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Вода стала прибывать в близлежашие поселки. На трассе Миасс-Карабаш-Кыштым затопило участок с 35 по 38 км. Из зоны затопления  эвакуировали 163 жителя поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

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Теги
Челябинская область затопления прорыв дамба МЧС восстановительные работы
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