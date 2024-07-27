Зеленский назвал самое сложение направление для ВСУ

Сырский дважды за день доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении, положение ВСУ подробно разобрали на Ставке. Генштаб ВСУ на днях признал успех действий России восточнее села Евгеновка в этом районе

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: president.gov.ua)

Наибольшую сложность для армии Украины сейчас представляет покровское направление в Донбассе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«С военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях», — сказал президент.

С его слов, главнокомандующий Александр Сырский докладывал за 26 июля о ситуации в этом районе дважды. Зеленский пообещал сделать все для усиления позиций ВСУ. Несколько дней назад Сырский назвал покровское направление среди наиболее сложных, а Генштаб ВСУ затем признал успешность действий российских войск восточнее села Евгеновка на этом направлении.

Евгеновка расположена северо-западнее Донецка, между ними около 30 км по прямой. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 106 человек.

Минобороны России докладывало об улучшении тактического положения в районе села Евгеновка в мае. В конце июля ведомство доложило о занятии войсками группировки «Центр» более выгодных рубежей.