 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал самое сложение направление для ВСУ

Президент Зеленский: покровское направление — самое сложное для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сырский дважды за день доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении, положение ВСУ подробно разобрали на Ставке. Генштаб ВСУ на днях признал успех действий России восточнее села Евгеновка в этом районе
Владимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: president.gov.ua)

Наибольшую сложность для армии Украины сейчас представляет покровское направление в Донбассе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении.

«С военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях», — сказал президент.

С его слов, главнокомандующий Александр Сырский докладывал за 26 июля о ситуации в этом районе дважды. Зеленский пообещал сделать все для усиления позиций ВСУ. Несколько дней назад Сырский назвал покровское направление среди наиболее сложных, а Генштаб ВСУ затем признал успешность действий российских войск восточнее села Евгеновка на этом направлении.

Евгеновка расположена северо-западнее Донецка, между ними около 30 км по прямой. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 106 человек.

Минобороны России докладывало об улучшении тактического положения в районе села Евгеновка в мае. В конце июля ведомство доложило о занятии войсками группировки «Центр» более выгодных рубежей.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Донбасс
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей в Донбассе
Политика
Росгвардия согласилась лечить участников военной операции на Украине
Политика
В СК рассказали о контроле за вышедшими после военной операции киллерами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против РоссииПолитика, 03:36
Уровень воды в реке снизился после прорыва дамбы в Челябинской областиОбщество, 03:34
Зеленский назвал самое сложение направление для ВСУПолитика, 02:58
На церемонии открытия Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флагСпорт, 02:56
Курский губернатор сообщил об «очень сложной ночи» и сбитых дронахПолитика, 02:23
От кентавров до Джеймса Бонда. Самые яркие церемонии открытия ОлимпиадСпорт, 02:19
Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. ФоторепортажСпорт, 02:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ рассказала, как вице-президент Трампа стал из милитариста пацифистомПолитика, 02:08
Cловакия предложила Киеву «техническое решение» по нефти ЛУКОЙЛаПолитика, 01:57
Минздрав назвал симптомы лихорадки Западного НилаОбщество, 01:32
Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два путиПолитика, 01:24
Косатки потопили британскую парусную яхту с тремя людьми на бортуОбщество, 00:54
Церемония открытия Олимпиады завершилась в ПарижеСпорт, 00:50
Церемония открытия Олимпиады завершилась в ПарижеСпорт, 00:50