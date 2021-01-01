В конгрессе США одобрили бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.

Помимо этого, законопроект предлагает санкции против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на судах, принимающих участие в строительстве.

Всего законопроект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает выделение $740 млрд на нужды Пентагона. Помимо санкций против «Северного потока-2», бюджет, в частности, включает выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн, трехпроцентное повышение зарплат для военных, меры по сдерживанию России и Китая, а также и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.