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Война санкций ,  
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

Компания МРТС, участвовавшая в постройке российского участка газопровода «Северный поток-2», заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом
Газпром GAZP ₽183,31 -0,16% Купить
Баржа «Фортуна»
Баржа «Фортуна» (Фото: J.Koehler / www.imago-images.de / Global Look Press)

Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), ставшего мишенью американских санкций. «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.

В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна». «АО «МРТС» не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», — следует из комментария компании.

Кто может достроить Nord Stream 2

Баржа «Фортуна», которая (по данным сервиса Marine Traffic) сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками (например, отраслевым изданием ICIS, аналитической службой Platts Analyitcs и др.) как один из кандидатов на достройку «Северного потока-2», приостановленную в декабре 2019 года из-за американских санкций. В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.

Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский», то финальные работы могут занять около 53 дней.

Представитель МРТС говорит, что компания принадлежит «частным лицам», но их имена не раскрывает. По данным СПАРК, 100% АО «Межрегионтрубопроводстрой» принадлежало «МРТС Холдингу», но еще в ноябре 2011 года доля холдинга снизилась до 5%. Другие совладельцы компании не указываются. У «МРТС Холдинга», в свою очередь, три совладельца — Валерий Коликов (80%), Александр Коликов (10%) и Владимир Дурнин (10%).

Если «Фортуна» не участвует в достройке «Северного потока-2», не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик «Академик Черский» (такую возможность допускал министр энергетики Александр Новак еще в декабре 2019 года). В июне принадлежащая «Газпрому» проектная компания Nord Stream 2 (строит одноименный трубопровод) попросила Датское энергетическое агентство (DEA) разрешить использовать при строительстве не только судно (или суда) с динамической системой позиционирования (как «Академик Черский»), но и суда с якорной системой позиционирования (как «Фортуна»).

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При этом Nord Stream 2 никогда не называл конкретные суда, которые могут участвовать в достройке газопровода, после того как из строительства вышла Allseas. И «Академик Черский», и «Фортуна» в последние месяцы стояли в немецком порту Мукран, логистическом хабе проекта.

«Мы своевременно проинформируем о наших планах и возобновлении работ», — ответила пресс-служба Nord Stream 2 на запрос РБК во вторник, 4 августа.

Кто владеет судном

«Фортуна» по состоянию на 30 июля числилась в составе флота МРТС, следует из снимка страницы сайта компании в Google Cache (сохранен у РБК), но сейчас это судно там не указано. «ТУБ «Фортуна» — это якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов», — говорилось на сайте МРТС.

Проектная компания Nord Stream 2 в ноябре 2019 года указывала на своем сайте, что судно «Фортуна» компании МРТС уложило первые 13 км обеих ниток газопровода от российского берега. В выписке из Российского международного реестра судов указано, что владельцем баржи «Фортуна» является «Межрегионтрубопроводстрой».

Однако в МРТС сообщили, что с точки зрения Кодекса торгового мореплавания России в качестве владельца судна в судовом реестре может быть указано лицо, лишь эксплуатирующее судно. ООО «МРТС Морские проекты» действительно участвовало в строительстве российской части «Северного потока-2», но больше в проекте не участвует и достраивать не собирается, сказал представитель МРТС.

В 2010 году гонконгская газета South China Morning Post писала, что собственником зарегистрированной в Гонконге баржи «Фортуна» является люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), связанная с некой «российской офшорной компанией». Трубоукладочная баржа «Фортуна» по-прежнему упоминается на нидерландском сайте MCS, из чего следует, что эта компания остается собственником судна.

У судов — потенциальных участников Nord Stream 2 меняются владельцы

Nord Stream 2 до сих пор не возобновил строительство газопровода в водах Дании (там осталось достроить около 6% трубы), хотя, по решению Датского энергетического агентства (DEA), может начать строить с 3 августа 2020 года. Месяцем ранее датский регулятор разрешил Nord Stream 2 укладывать трубы с использованием судна с якорной системой позиционирования, а не только судов с динамической системой позиционирования, как было разрешено ранее.

У «Академика Черского» недавно сменился владелец: «Газпром флот» (дочернее предприятие «Газпрома») вывел из своего состава этот трубоукладчик и еще два судна снабжения. В конце июля РБК сообщал, что «Академик Черский» больше не принадлежит «Газпрому»: судно находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), а этот фонд во втором квартале перестал входить в группу «Газпрома», следовало из его материалов. Кто является конечным бенефициаром СТИФ, неизвестно.

Аналогично два судна снабжения («Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко»), ранее входившие в эксплуатационный флот «Газпром флота» и способные помогать в достройке Nord Stream 2, теперь принадлежат АО «Нобилити», чьи текущие собственники не раскрываются (учредителями компании были структуры «Газпрома»).

В июле Госдепартамент США изменил свое публичное руководство по применению Статьи 232 закона CAATSA, распространив ее действие на проект Nord Stream 2. Теперь американские санкции грозят иностранным компаниям, инвестирующим в «Северный поток-2». Кроме того, в обе версии законопроекта о бюджете Пентагона, принятые в палате представителей и сенате США, вошли предполагаемые дополнительные санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства Nord Stream 2.

Авторы: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток 2, Nord Stream 2, Газпром, санкции, Дания
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