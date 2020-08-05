Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

Компания МРТС, участвовавшая в постройке российского участка газопровода «Северный поток-2», заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом

Баржа «Фортуна» (Фото: J.Koehler / www.imago-images.de / Global Look Press)

Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), ставшего мишенью американских санкций. «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.

В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна». «АО «МРТС» не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», — следует из комментария компании.

Кто может достроить Nord Stream 2

Баржа «Фортуна», которая (по данным сервиса Marine Traffic) сейчас находится в немецком порту Росток, называлась аналитиками (например, отраслевым изданием ICIS, аналитической службой Platts Analyitcs и др.) как один из кандидатов на достройку «Северного потока-2», приостановленную в декабре 2019 года из-за американских санкций. В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.

Так, издание ICIS писало 6 июля, что если в достройке газопровода будут участвовать «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский», то финальные работы могут занять около 53 дней.