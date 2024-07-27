Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против России

Банк признал свою ответственной за почти 40 нарушений санкций, касающихся России и Украины, в 2016-2020 годах. Сумма значительно превышает ущерб, поскольку финучреждение не помогло следствию

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Американский банк State Street согласился выплатить штраф на $7,45 млн за 38 нарушений санкций Минфина США, связанных с Украиной и Россией. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC).

«Сумма компенсации отражает мнение OFAC о том, что очевидные нарушения не были добровольно раскрыты и носили вопиющий характер», — пояснило ведомство.

Как следует из документа, речь идет о нарушениях State Street Bank и его дочерней компании Charles River Systems, которые произошли в 2016-2020 годах их общая сумма составила $1,27 млн.

Власти США в апреле ужесточили санкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций вырос вдвое, что грозит компания более крупными штрафам. Прежде при обнаружении нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять лет, для выяснения, был ли это разовый случай или преступление носит системный характер. Но с весны период проверок расширили до десяти лет.

В начале 2023-го Bloomberg сообщал о росте количества обращений в американский Минфин по поводу вероятных нарушениях ограничительных мер против России и других стран. Агентство объяснило такую тенднцию новыми стимулами, которые гарантировали вознаграждение за предоставленные сведения: предоставившие полезную информацию могут рассчитывать на 10-30% от штрафа.

Российские власти требуют отменить западные санкции.