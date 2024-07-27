Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях и назвал два пути
Отношения Китая и Японии находятся на критическом этапе, им предстоит либо «продвигаться вперед, либо остаться позади», заявил глава китайского МИДа Ван И японскому коллеге Ёко Камикаве в кулуарах саммита министров АСЕАН, передает Reuters.
«Политика Китая в отношении Японии всегда отличалась стабильностью и преемственностью. Мы надеемся, что японская сторона сформирует объективное и правильное восприятие Китая и будет проводить позитивную и рациональную политику в отношении Китая», — пожелал Ван И.
Камикава заявила ему о важности создания ситуации, при которой японцы и японские компании могли бы спокойно работать в Китае.
Они обсудили проблемные вопросы, среди которых были случаи задержания в Китае граждан Японии, запреты на импорт продуктов питания и ограничения в сфере полупроводников.
В последние месяцы отношения между двумя странами оставались напряженными также из-за территориальных претензий в Восточно-Китайском море из-за островов Дяоюйдао (известных в Японии как Сенкаку), а также недовольства Пекина решением Токио разрешить сброс очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море. Однако в последнее время обе стороны предприняли шаги по улаживанию противоречий.
В вышедшем две недели назад новом издании Белой книги отмечается, что в Восточной Азии может произойти события, схожие с конфликтом России и Украины. Белая книга — доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Китай не называется в этой части Белой книги напрямую, но, вероятно, речь идет о его претензиях на Тайвань, пишет The Diplomat.
В Белой книге упоминается «серьезная обеспокоенность» жесткой внешней позицией Китая и его растущая военная активность. Более того, Пекин обвиняется в создании «беспрецедентного и величайшего стратегического вызова», на который Японии предстоит ответить.
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