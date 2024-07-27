Cловакия предложила Киеву «техническое решение» по нефти ЛУКОЙЛа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем предложил техническое решение по поводу транзита российской нефти. Об этом сообщил словацкий портал Teraz со ссылкой на аппарат правительства республики.
Фицо объяснил Шмыгалю, что в его предложении будут участвовать несколько стран, в том числе Словакия.
Премьер также отметил, что восстановление транзита части российской нефти крайне важно для словацкого нефтеперерабатывающего завода «Словнафт», поскольку альтернативные источники нефти более дорогие и могут оказаться технологически неподходящими.
На прошлой неделе венгерская Mol Nyrt и словацкая Transpetrol перестали получать нефть от ЛУКОЙЛа. Это произошло из-за того, что Украина расширила санкции против российской нефтяной компании, которые включают запрет на транзит.
Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба».
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