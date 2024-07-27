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Cловакия предложила Киеву «техническое решение» по нефти ЛУКОЙЛа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем предложил техническое решение по поводу транзита российской нефти. Об этом сообщил словацкий портал Teraz со ссылкой на аппарат правительства республики.

Фицо объяснил Шмыгалю, что в его предложении будут участвовать несколько стран, в том числе Словакия.

Премьер также отметил, что восстановление транзита части российской нефти крайне важно для словацкого нефтеперерабатывающего завода «Словнафт», поскольку альтернативные источники нефти более дорогие и могут оказаться технологически неподходящими.

На прошлой неделе венгерская Mol Nyrt и словацкая Transpetrol перестали получать нефть от ЛУКОЙЛа. Это произошло из-за того, что Украина расширила санкции против российской нефтяной компании, которые включают запрет на транзит.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

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Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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