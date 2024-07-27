Церемония открытия Олимпиады завершилась в Париже

Церемония состоялась в дождливую погоду в необычном формате — с парадом атлетов по реке Сене и представлениями артистов в разных частях набережной

Фото: Julien De Rosa - Pool / Getty Images

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр завершилась в Париже. Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

По сюжету церемонии паркурщик с закрытым маской лицом получил олимпийский факел от детей, которым его отдал Зинедин Зидан, и бежит с ним через центр города и его основные достопримечательности к площади Трокадеро.

В разных местах на набережной Сены выступили такие артисты, как Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, Селин Дион, танцоры «Мулен Руж» и другие.

Олимпийский огонь был зажжен с помощью стрелы дзюдоиста Тедди Ринеру и легкоатлетки Мари-Жозе Перек.

Олимпиада завершится 11 августа. Из россиян в ней смогут выступить в нейтральном статусе 15 спортсменов.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.