Церемония открытия Олимпиады в Париже. Онлайн

В Париже 26 июля идет открытие летних Олимпийских игр. «РБК Спорт» проводит онлайн-трансляцию мероприятия

Фото: сайт МОК

21:33.

21:23. Французская певица Ая Накамура и оркестр Французской республиканской гвардии спели песни Pookie, Djadja, открыв следующую секцию церемонии — равенство. Кроме того, они исполнили композиции For Me Formidable и La Boheme Шарля Азнавура.

21:18. Следующая секция церемонии — «Свобода». Французская группа в стиле хэви-металл Gojira выступила в бывшем королевском замке и тюрьме «Консьержери».

21:15. На крыше одного из соборов появляется фигура горбуна из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго — Квазимодо.

21:02. После выхода сборной Китая на одном из берегов шествие лодок прервал массовый танец кабаре.

21:00.

20:48. После того, как проплыли первые четыре лодки, шествие прерывает Lady Gaga, которая исполняет номер знаменитого кабаре Мулен Руж.

Фото: Kevin C. Cox/ Getty Images

20:40. Шествие по Сене начали лодки с делегациями сборных Олимпиады. Первыми по олимпийской традиции выходит сборная Греции.

Фото: Reuters

20:38. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдают за торжественным мероприятием из VIP ложи.

Фото: Reuters

20:35. Церемония началась с видеоролика, в котором легендарный футболист Зинедин Зидан бежит по Парижу с олимпийским огнем.

20:30. В Париже стартовали Игры 2024-го года. Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

20:20. В Олимпиаде примут участие всего 15 россиян в нейтральном статусе, на церемонию открытия их не допустили. Всего на открытии примут участие 85 стран.

20:15. До старта мероприятия в Париже начался ливень.

20:10. Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

20:00. В Париже пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие впервые запланировано не на центральном стадионе Игр, а на реке Сене в формате парада лодок со спортсменами.