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Военная операция на Украине ,  
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В Верховной раде предупредили о риске военных остаться без зарплат

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Военная операция на Украине
США в первые месяцы года не поставляли Украине оружие, Киеву пришлось его закупать, забрав деньги из зарплатного фонда военных, пояснила глава бюджетного комитета Рады. Она сказала, как избежать прекращения выплат к октябрю
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Если Верховная рада Украины не успеет принять необходимые законопроекты, к концу сентября военнослужащие могут остаться без зарплат, предупредила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа в интервью «Экономической правде».

Это связано с перерывом в поставках американского оружия в первом квартале 2024-го, из-за чего деньги, запланированные на выплату зарплат в сентябре, октябре, ноябре и декабре, потратили на покупки вооружения, «которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало».

Резервный фонд во время принятия бюджета составлял примерно 42 млрд гривен (около $1 млрд), затем его увеличили до 56 млрд ($1,36 млрд), но из этой суммы осталось только 592 млн гривен ($14,4 млн), продолжила депутат. «Резервный фонд создается для непредвиденных расходов. Хотя большую часть этих денег потратили на нужды обороны и фортификации», — признала Пидласа.

Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до «дефолт неизбежен»
Экономика
Фото:Frank Hammerschmidt / Global Look Press

По оценке американского рейтингового агентства Fitch, Украине потребуется $39 млрд внешнего финансирования в 2024 году. По мнению аналитиков, дефицит бюджета в этом году составит 17,1% ВВП и-за продолжения боевых действий — расхода на оборону составили почти треть (31,3%) от ВВП в прошлом году. На Украине начались процессы, схожие с дефолтом, полагает Fitch.

Государственный долг Украины на конец июня составил $152,16 млрд, увеличившись за месяц на $1,16 млрд.

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