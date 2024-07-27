Минздрав назвал симптомы лихорадки Западного Нила
Одним из первичных симптомов заражения лихорадкой Западного Нила может быть боль в глазах. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.
«Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах», — говорится в сообщении.
В случае прогрессирования заболевания возможны рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания. В ведомстве добавили, что при недомогании следует сразу обратиться к врачу.
Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.
В середине июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные. 26 июля четыре случая заболевания лихорадкой выявили в Татарстане.
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