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Минздрав назвал симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав назвал боль в глазах одним из симптомов лихорадки Западного Нила

Одним из первичных симптомов заражения лихорадкой Западного Нила может быть боль в глазах. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

«Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах», — говорится в сообщении.

В случае прогрессирования заболевания возможны рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания. В ведомстве добавили, что при недомогании следует сразу обратиться к врачу.

Что такое лихорадка Западного Нила, как передается и чем опасна
Life
Лихорадку&nbsp;Западного Нила &mdash; вирусную&nbsp;инфекцию, протекающую&nbsp;у человека в виде острого лихорадочного заболевания, &mdash; диагностируют с помощью исследования крови

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита. Чаще всего люди заражаются ЛЗН через укусы комаров и клещей.

В середине июля Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а большинство случаев заболевания — завозные. 26 июля четыре случая заболевания лихорадкой выявили в Татарстане.

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Теги
лихорадка Минздрав симптомы заболевание
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