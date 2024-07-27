Более 20 человек отравились хлором в бассейне в Варшаве

В Варшаве 25 человек отравились хлором в одном из местных бассейнов, сообщают польские порталы Interia и Onet со ссылкой на местную станцию скорой помощи.

Инцидент произошел в бассейне Polonez OSiR в районе Таргувек в северной части Варшавы. Посетители бассейна пожаловались на проблемы с дыханием и кашель. Около 60 человек эвакуировали из заведения. Некоторых посетителей доставили в больницы Варшавы с признаками отравления хлором, в медучреждениях остались 17 человек.

Специалисты взяли пробы воды на анализ. Корреспондент RMF FM узнал, что нормы по количеству хлора в воде бассейна превышены во много раз.

26 мая в Севастополе шестеро детей были госпитализированы с отравлением после тренировки в бассейне одного из гостиничных комплексов. В больницу поступили шесть детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Следственный комитет тогда организовал процессуальную проверку в связи с произошедшим.