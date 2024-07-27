Более 20 человек отравились хлором в бассейне в Варшаве
В Варшаве 25 человек отравились хлором в одном из местных бассейнов, сообщают польские порталы Interia и Onet со ссылкой на местную станцию скорой помощи.
Инцидент произошел в бассейне Polonez OSiR в районе Таргувек в северной части Варшавы. Посетители бассейна пожаловались на проблемы с дыханием и кашель. Около 60 человек эвакуировали из заведения. Некоторых посетителей доставили в больницы Варшавы с признаками отравления хлором, в медучреждениях остались 17 человек.
Специалисты взяли пробы воды на анализ. Корреспондент RMF FM узнал, что нормы по количеству хлора в воде бассейна превышены во много раз.
26 мая в Севастополе шестеро детей были госпитализированы с отравлением после тренировки в бассейне одного из гостиничных комплексов. В больницу поступили шесть детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Следственный комитет тогда организовал процессуальную проверку в связи с произошедшим.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной