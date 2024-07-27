На церемонии открытия Игр в Париже повесили перевернутый олимпийский флаг
На церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже подняли олимпийский флаг в перевернутом виде.
На фото видно, что в верхней части флага оказались два кольца, а в нижней — три. Затем флаг сразу же спустили, чтобы перевернуть в правильное положение.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Церемония открытия началась вечером 26 июля и завершилась в ночь на 27 июля. Открытие прошло в необычном формате — парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.
Спортсмены каждой страны-участника проплыли на лодках от моста Аустерлиц до Йенского моста, который соединяет Эйфелеву башню и район Трокадеро, где состоялась завершающая часть мероприятия.
В параде должны были принять участие около 10 тыс. спортсменов. 15 российских атлетов, допущенных на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия не участвовали.
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