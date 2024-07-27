Косатки потопили британскую парусную яхту с тремя людьми на борту
Группа косаток потопила в Гибралтарском проливе парусную яхту «Bonhomme William», плывшую под британским флагом, трое человек на борту были спасены. Об этом сообщила морская спасательная служба Испании в соцсети X.
Инцидент произошел вечером 24 июля, когда 11-метровая английская парусная лодка Bonhomme William находилась в двух милях от побережья
Барбате на юге Испании.
«Парусник Bonhomme William запросил буксировку после взаимодействия с косатками. Впоследствии он сообщил, что тонет под водой», — сообщила испанская служба.
Трех человек, которые находились на борту яхты, спасли.
Издание Gaceta Nautica узнало, что сначала экипаж лодки потерял управление и попросил отбуксировать судно в порт, однако спустя 20 минут они заметили течь и яхта начала тонуть. Позже члены экипаж выпустили три сигнальные ракеты, надели спасательные жилеты и подготовили аварийно-спасательное оборудование. Спустя час спасенные пассажиры Bonhomme William были высажены в порту Барбате, медицинская помощь им не понадобилась.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной