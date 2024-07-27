Косатки потопили британскую парусную яхту с тремя людьми на борту

Фото: Salvamento Maritimo / X

Группа косаток потопила в Гибралтарском проливе парусную яхту «Bonhomme William», плывшую под британским флагом, трое человек на борту были спасены. Об этом сообщила морская спасательная служба Испании в соцсети X.

Инцидент произошел вечером 24 июля, когда 11-метровая английская парусная лодка Bonhomme William находилась в двух милях от побережья

Барбате на юге Испании.

«Парусник Bonhomme William запросил буксировку после взаимодействия с косатками. Впоследствии он сообщил, что тонет под водой», — сообщила испанская служба.

Трех человек, которые находились на борту яхты, спасли.

Издание Gaceta Nautica узнало, что сначала экипаж лодки потерял управление и попросил отбуксировать судно в порт, однако спустя 20 минут они заметили течь и яхта начала тонуть. Позже члены экипаж выпустили три сигнальные ракеты, надели спасательные жилеты и подготовили аварийно-спасательное оборудование. Спустя час спасенные пассажиры Bonhomme William были высажены в порту Барбате, медицинская помощь им не понадобилась.