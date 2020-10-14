«Цифровой контур» нуждается в маневре

Российская ассоциация электронных коммуникаций выступила за налоговые льготы для интернет-компаний

ИТ-индустрия предложила правительству распространить «налоговый маневр» на популярные у пользователей интернет-компании. Поддержка нужна, чтобы не проиграть зарубежным конкурентам, объясняют эксперты

Фото: Артем Голощапов для РБК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК; среди ее членов — Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и др.) предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр на ИТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги. Об этом сообщается в итоговой резолюции Российского интернет-форума 2020, в которой содержатся предложения по новым мерам поддержки отрасли (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил представитель ассоциации).

Документ направили председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко, замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю департамента информационных технологий Москвы Эдуарду Лысенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву, а также ряду депутатов и профильных экспертов. Представитель Минцифры подтвердил получение письма, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК направил запрос другим адресатам письма.

Для кого РАЭК просит новых послаблений и нужны ли они им, разбирался РБК.

Как принимали налоговый маневр Летом был принят закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли, согласно которому с 2021 года для аккредитованных в Минцифры компаний (90% выручки которых приходится на разработку и продажу софта) будут снижены страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Одновременно, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, будет отменена действовавшая ранее нулевая ставка НДС при продаже программного обеспечения. Льгота сохранится только для компаний, включенных в реестр отечественного ПО.

Для каких компаний просит льготы РАЭК

К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. По мнению членов РАЭК, большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства, поскольку они не подходят под утвержденные критерии поддержки. Пока претендовать на господдержку могут только организации, 90% выручки которых приходится на разработку и продажу программного обеспечения. Однако у интернет-компаний значительная доля доходов приходится на выручку от рекламы, подписки на услуги, продажи виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и др.

Как отмечается в письме РАЭК, поддержку не могут получить разработчики систем электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта («Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами, например amoCRM) и др. «Абсолютно бесполезным закон будет для ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология». Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», — сообщается в письме.

Представители ассоциации предупредили, что снижение выручки и прибыли интернет-компаний приведет к сокращению этого сегмента рынка, при этом из-за «слабой готовности инвесторов к вложениям» и отсутствия у них «свободных денег» заменить ушедших игроков будет затруднительно. Как результат — это может привести к наращиванию доли рынка иностранными компаниями, при этом бывшие сотрудники закрывшихся организаций будут трудоустроены в зарубежные компании. По оценке РАЭК, в 2019 году объем рынка интернет-компаний в России достиг 6,4 трлн руб., что на 64% больше результатов предыдущего года. В 2020 году, по прогнозу ассоциации, вклад интернет-компаний в экономику страны возрастет на 15–16%.

Помимо расширения числа компаний, которые смогут воспользоваться налоговым маневром, РАЭК также предложила:

признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами и при условии его создания в России (с закреплением прав на него за российским юрлицом);

установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10% (например, на подписку на онлайн-сервисы) и распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств;

отсрочить введение новых цифровых систем (например, маркировку товаров) до 1 января 2022 года, поскольку «в условиях резкого сокращения оборота допрасходы на обеспечение соответствия новым регуляторным требованиям могут стать критичными»;

отсрочить обязательную предустановку отечественного ПО на компьютеры, смартфоны и другие устройства на тот же срок;

и ряд других мер поддержки.

В письме РАЭК указала, что «налоговый маневр» и другие льготы необходимо распространить не только на системообразующие предприятия и малый и средний бизнес, но и на все остальные ИТ-компании. «Поскольку отечественные представители ИТ-отрасли позволяют России быть одной из тех стран, где локальные игроки успешно составляют конкуренцию глобальным иностранным корпорациям, то потеря отечественных участников данного рынка может серьезно сказаться на независимости локального ИТ-рынка», — считают авторы письма, указав, что в связи с этим необходимо поддержать участников рынка, независимо их от размера.

Нужна ли интернет-компаниям поддержка

Заместитель директора по юридическим вопросам сервиса онлайн-объявлений Avito Татьяна Войтас назвала предложенные ассоциацией меры своевременными и необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли. «Мы считаем, что налоговые льготы должны распространяться на все компании «цифрового контура» независимо от вида услуг, которые они оказывают, или того, что в их капитале участвуют иностранные компании», — подчеркнула она. Заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов заявил, что поддерживает необходимость принятия предложенных мер, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представители крупнейших интернет-холдингов «Яндекс» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Ранее Mail.ru Group отчитывалась, что, несмотря на падение рекламных доходов, некоторые сегменты ее бизнеса, например игры и доставка еды, увидели всплеск спроса во время карантина. О росте трафика заявляли также видеосервисы и сервисы онлайн-образования.

Управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский отметил, что у входящих в ИТ-отрасль компаний ситуация неодинаковая. Например, у SkyEng она лучше, чем у многих других, компания является бенефициаром того, что происходило в карантин. У некоторых компаний был спад, но, по мнению Ларьяновского, лучшей помощью для подобных игроков были бы «зафиксированные правила игры, которые не пересматриваются спорадическим образом». Однако начальник юридического отдела интернет-кинотеатра TVzavr Александр Рылев настаивает, что они «остро нуждаются в господдержке», а также в поддержке правообладателей. «Платная бизнес-модель онлайн-кинотеатров не относится к прибыльному бизнесу из-за пиратов в интернете, а рекламная модель пострадала из-за кризиса. Предложенные [РАЭК] меры достаточно разнообразны и были бы весьма полезны нашему бизнесу», — сказал Рылев.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, льготы достались лишь производителям, живущим от продажи своей ИТ-продукции, тогда как в кризис «страдают все и все хотят льгот». «Здесь бессмысленно делить, кто пострадал больше. Это осознанная политика властей — поддержать производителей, сохранить и развить это ядро», — указал он. Комлев напомнил, что соцсети, мессенджеры, поисковики, игровые платформы и прочие компании ранее направляли свои предложения в правительство о распространении на них налоговых льгот. Он считает, что правительство ограничится снятием некоторых административных барьеров, а круг налоговых льготников расширять не станет.