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Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр

Несмотря на падение рекламных доходов во втором квартале из-за пандемии коронавируса, общая выручка Mail.ru Group за этот период выросла на 25,5%. Компенсировать негативную динамику помог рост доходов в игровом направлении
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Во втором квартале выручка Mail.ru Group выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,37 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Показатель EBIDTA вырос на 3,9% и составил 7,47 млрд руб., а чистая прибыль — на 8,2%, до 3,45 млрд руб.

Рекламная выручка, которая являлась основным источником доходов компании, снизилась на 5,2%, до 7,98 млрд руб. При этом в компании предположили, что их результаты лучше, «чем покажет рынок в целом», и это будет означать рост доли компании в этом сегменте.

При этом выручка игрового сегмента выросла на рекордные 46%, составив 11,02 млрд руб., из которых 74% компания получила за рубежом. По данным компании, ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте.

Гендиректор MY.GAMES (игрового подразделения Mail.Ru Group) Василий Магурян заявил, что пандемия коронавируса оказала большое влияние на игровую индустрию и квартальные результаты компании, сильно повысив активность игровой аудитории по всему миру. Компания ожидает, что в третьем квартале ситуация в мире начнет стабилизироваться и поведение аудитории придет к обычным трендам. Сейчас у Mail.ru Group 15 новых игр в активной разработке, которые планируется выпустить на рынок в 2020 и 2021 годах.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания заявила, что по итогам всего 2020 года ее выручка может превысить 100 млрд руб. «По разным прогнозам, в 2020 году экономический спад в России составит от 4 до 6% или даже выше. Рекламный сегмент сократился до предела раньше, чем мы предполагали, но снижение оказалось не таким сильным, как мы ожидали. Несмотря на это, динамика рекламных расходов остается нестабильной», — отмечается в сообщении компании. Вместе с этим Mail.ru Group ожидает снижения рентабельности из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций: этот показатель в игровом сегменте значительно ниже, чем в рекламном.

В феврале Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки в 2020 году на 18–20%, до 103–105 млрд руб., но по итогам первого квартала отзывала прогноз «с учетом установившейся неопределенности».

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: Mail.ru Group, рекламный рынок, «ВКонтакте», игровой бизнес
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