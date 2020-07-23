Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр
Во втором квартале выручка Mail.ru Group выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,37 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Показатель EBIDTA вырос на 3,9% и составил 7,47 млрд руб., а чистая прибыль — на 8,2%, до 3,45 млрд руб.
Рекламная выручка, которая являлась основным источником доходов компании, снизилась на 5,2%, до 7,98 млрд руб. При этом в компании предположили, что их результаты лучше, «чем покажет рынок в целом», и это будет означать рост доли компании в этом сегменте.
При этом выручка игрового сегмента выросла на рекордные 46%, составив 11,02 млрд руб., из которых 74% компания получила за рубежом. По данным компании, ключевыми драйверами роста стали запуски новых продуктов на консолях и усиление в мобильном сегменте.
Гендиректор MY.GAMES (игрового подразделения Mail.Ru Group) Василий Магурян заявил, что пандемия коронавируса оказала большое влияние на игровую индустрию и квартальные результаты компании, сильно повысив активность игровой аудитории по всему миру. Компания ожидает, что в третьем квартале ситуация в мире начнет стабилизироваться и поведение аудитории придет к обычным трендам. Сейчас у Mail.ru Group 15 новых игр в активной разработке, которые планируется выпустить на рынок в 2020 и 2021 годах.