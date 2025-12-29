Началась самая короткая рабочая неделя в году

В России началась самая короткая рабочая неделя в этом году, следует из утвержденного в России производственного календаря. После нее россиян ждут 12 дней отдыха в новогодние праздники — каникулы станут рекордно продолжительными за последние 12 лет.

Рабочий день 30 декабря станет финальной трудовой датой года для работающих по пятидневному графику. Он не будет сокращенным.

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026-го (воскресенье) включительно. 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.

Начиная с 2013 года продолжительность новогодних каникул для россиян обычно не превышала 10-11 дней. В 2025-м новогодние выходные длились 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя состояла всего из двух дней.