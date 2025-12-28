 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа

Сюжет
Мирный план по Украине

Встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) длится более двух часов.

О начале переговоров сообщил, в частности, телеканал Sky News в 21:48. Перед переговорами Зеленский и Трамп провели брифинг.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Вучич сообщил о внеочередных выборах в парламент Сербии в 2026 году Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома Политика, 00:10
Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК Политика, 00:02
Началась самая короткая рабочая неделя в году Общество, 00:01
Россияне из-за «эффекта дедлайна» взяли почти рекордный объем ипотеки Финансы, 00:00
Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским Политика, 28 дек, 23:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа Политика, 28 дек, 23:46
Трамп угостил Зеленского тортом имени себя Политика, 28 дек, 23:38
Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам» Политика, 28 дек, 23:30
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов Политика, 28 дек, 22:55
Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты Политика, 28 дек, 22:49
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 28 дек, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 28 дек, 22:22