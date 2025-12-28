Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа
Встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) длится более двух часов.
О начале переговоров сообщил, в частности, телеканал Sky News в 21:48. Перед переговорами Зеленский и Трамп провели брифинг.
Материал дополняется
