Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа

Встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) длится более двух часов.

О начале переговоров сообщил, в частности, телеканал Sky News в 21:48. Перед переговорами Зеленский и Трамп провели брифинг.

