Российскому рынку ИТ-услуг предсказали падение по итогам года

Несмотря на рост спроса на технологии из-за удаленной работы, к концу 2020 года рынок ИТ-услуг в России может снизиться, считают эксперты. Компании режут бюджеты и переносят реализацию ИТ-проектов на более поздние сроки

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По прогнозу консалтинговой компании IDC, по итогам 2020 года объем российского рынка ИТ-услуг может снизиться, сообщил РБК представитель компании. Причина такого прогноза — коронавирус: эпидемия изменила экономическую обстановку и условия ведения бизнеса в стране. «Конечные потребители стали более осторожными, что сказывается на их расходах на технологии и услуги. Сокращается и количество крупных долгосрочных проектов. Рынок продолжит консолидироваться, возможны банкротства или слияния и поглощения компаний», — утверждает аналитик IDC.

В 2019 году, по оценке IDC, объем рынка ИТ-услуг в России составил $5,57 млрд, что на 8% больше показателя 2018 года, рассказал представитель компании. Точного прогноза, каким может быть рынок к концу 2020-го, в IDC не дают.

Крупнейшие в ИТ В пятерке крупнейших игроков рынка ИТ-услуг (IDC при оценке учитывает компании, которые занимаются системной интеграцией, консалтингом и кастомизацией ПО, установкой и поддержкой ПО, разработкой заказного ПО, обслуживанием сетевого оборудования и пр.) в прошлом году произошли изменения: КРОК и ITG поднялись на одну позицию и заняли второе и третье места, соответственно, «Техносерв» опустился со второй на четвертую позицию, а вместо «Ай-Теко» пятое место заняла компания «Инфосистемы Джет». Первое место, как и в предыдущем году, занял «Ланит» — на эту компанию приходилось 10,5% рынка. Доли других игроков IDC не назвала, но указала, что в совокупности топ-5 занимает более 25% объема всего рынка ИТ-услуг в России.

С какими проблемами столкнулись ИТ-компании

Как отметил аналитик IDC, на протяжении последних лет ряд компаний, оказывающих ИТ-услуги, испытывал сложности, в частности «Астерос», «Оптима», AT Consulting, «Компьюлинк» и Maykor. В 2018 году интегратор «Астерос» признал себя банкротом, а президент «Компьюлинк» был арестован по подозрению в мошенничестве, Maykor продала ключевые подразделения GMCS и БТЕ.