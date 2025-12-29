Туск и Навроцкий поспорили в X после слов главы Польши об угрозе с Запада

Навроцкий призвал защищать западную границу Польши. Туск в ответ на это указал на серьезность спора между двумя блоками республики. Президент обвинил премьера в непонимании истории и поиске конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий вступили в перепалку после того, как Навроцкий заявил, что Запад представляет угрозу для Польши. Спор между политиками произошел в социальной сети X.

«Президент Навроцкий вновь указал на Запад как на главную угрозу для Польши. В этом — суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Менцен, ПиС (Право-консервативная партия. — РБК) ) и нашей Коалицией. Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Туск.

Гжегож Браун — лидер ультраконсервативной партии «Конфедерация». Славомир Менцен — председатель партии «Новая Надежда» (Nowa Nadzieja), входящей в коалицию «Конфедерация». Партия «Конфедерация» часто критикует ЕС и выступают за выход Польши из союза.

Навроцкий в ответ написал, что ему «трудно поверить», что они оба заканчивали исторический факультет. «Суть спора, скорее, в том, что премьер не умеет слушать с пониманием или намеренно ищет конфликт, потому что у него не сходятся бюджет, здравоохранение и т.д», — добавил президент Польши.

«Действительно трудно поверить. Спокойных снов», — коротко ответил Туск.

Ранее Навроцкий заявил о готовности страны защищать свои западные границы. Во время празднования Национального дня победы Великопольского восстания политик подчеркнул, что его страна ориентирована на Запад, но в то же время готова отстаивать свои западные рубежи.

«Многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой», — сказал он.

Ранее заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик заявил, что Польша планирует завершить строительство укреплений против беспилотников вдоль восточной границы стоимостью €2 млрд в течение двух лет.

В сентябре НАТО задействовало истребители для перехвата примерно 20 беспилотников, пересекших польскую границу. Польский премьер подчеркнул, что это были «российские дроны в большом количестве», часть из которых была уничтожена. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что военные операции проводились по объектам военно-промышленного комплекса Украины и «не предусматривали никаких целей на территории Польши». Глава МИД России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО.