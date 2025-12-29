 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Туск и Навроцкий поспорили в X после слов главы Польши об угрозе с Запада

Навроцкий призвал защищать западную границу Польши. Туск в ответ на это указал на серьезность спора между двумя блоками республики. Президент обвинил премьера в непонимании истории и поиске конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Кароль Навроцкий вступили в перепалку после того, как Навроцкий заявил, что Запад представляет угрозу для Польши. Спор между политиками произошел в социальной сети X.

«Президент Навроцкий вновь указал на Запад как на главную угрозу для Польши. В этом — суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Менцен, ПиС (Право-консервативная партия. — РБК) ) и нашей Коалицией. Спор смертельно серьезный, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Туск.

Гжегож Браун — лидер ультраконсервативной партии «Конфедерация».

Славомир Менцен — председатель партии «Новая Надежда» (Nowa Nadzieja), входящей в коалицию «Конфедерация». Партия «Конфедерация» часто критикует ЕС и выступают за выход Польши из союза.

Навроцкий в ответ написал, что ему «трудно поверить», что они оба заканчивали исторический факультет. «Суть спора, скорее, в том, что премьер не умеет слушать с пониманием или намеренно ищет конфликт, потому что у него не сходятся бюджет, здравоохранение и т.д», — добавил президент Польши.

«Действительно трудно поверить. Спокойных снов», — коротко ответил Туск.

В Польше заявили о регулярных угрозах президенту Навроцкому в соцсетях
Политика
Кароль Навроцкий

Ранее Навроцкий заявил о готовности страны защищать свои западные границы. Во время празднования Национального дня победы Великопольского восстания политик подчеркнул, что его страна ориентирована на Запад, но в то же время готова отстаивать свои западные рубежи.

«Многое говорит о нашем национальном сообществе: открытом на Запад, но также готовом защищать западную границу Речи Посполитой», — сказал он.

Ранее заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик заявил, что Польша планирует завершить строительство укреплений против беспилотников вдоль восточной границы стоимостью €2 млрд в течение двух лет.

В сентябре НАТО задействовало истребители для перехвата примерно 20 беспилотников, пересекших польскую границу. Польский премьер подчеркнул, что это были «российские дроны в большом количестве», часть из которых была уничтожена. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что военные операции проводились по объектам военно-промышленного комплекса Украины и «не предусматривали никаких целей на территории Польши». Глава МИД России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Туск Кароль Навроцкий Польша Запад угроза
Дональд Туск фото
Дональд Туск
премьер-министр Польши
22 апреля 1957 года
Материалы по теме
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли
Политика
Туск назвал ключевой пункт мирных переговоров по Украине
Политика
В Польше заявили о регулярных угрозах президенту Навроцкому в соцсетях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине Политика, 01:33
Езда с просроченными правами в 2026: все нюансы и штрафы Авто, 01:33
Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС Политика, 01:27
В рабочие группы США по Украине войдут минимум пять человек Политика, 01:23
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины Политика, 01:15
Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум Политика, 01:05
Трамп назвал пока нерешенным вопрос Донбасса Политика, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал потрясающей встречу с Зеленским Политика, 00:59
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским Политика, 00:57
Президент Финляндии раскрыл содержание переговоров с Трампом и Зеленским Политика, 00:51
Трамп и Зеленский подвели итоги переговоров. Полное видео Политика, 00:51
Встреча Трампа и Зеленского завершилась в Мар-а-Лаго Политика, 00:51
Трамп и Зеленский завершили разговор с европейскими лидерами Политика, 00:44