Трамп: вопрос о судьбе российских замороженных активов еще не принят

Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов

По словам Трампа, вопрос о замороженных активах еще принят не был

Решение об использовании российских замороженных активов для восстановления Украины еще не было принято, заявил американский президент Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ничего из этого еще не было решено», — ответил Трамп.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Ранее, 24 декабря Зеленский заявил, что Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта. По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

В отчете, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорилось, что стоимость послевоенного восстановления страны составит около $524 млрд.

В ноябре бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что использование замороженных российских активов жизненно важно для Киева.

В середине декабря по итогам саммита Евросоюза участники приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Зеленский, участвовавший в саммите, призвал блок согласиться использовать российские активы для предоставления средств, которые, по его словам, позволят Украине продолжать боевые действия.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. Под российские ответные меры могут попасть инвестиции норвежского суверенного фонда Government Pension Fund Global (также известного как Норвежский нефтяной фонд), активы нидерландской управляющей компании APG (администрирует местные пенсионные фонды), сообщали источники РБК.