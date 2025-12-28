 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов

Трамп: вопрос о судьбе российских замороженных активов еще не принят
Сюжет
Война санкций
По словам Трампа, вопрос о замороженных активах еще принят не был

Решение об использовании российских замороженных активов для восстановления Украины еще не было принято, заявил американский президент Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ничего из этого еще не было решено», — ответил Трамп.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Новак заявил о плане России на случай изъятия активов в Европе
Политика
Александр Новак

Ранее, 24 декабря Зеленский заявил, что Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта. По его словам, привлекать средства Киев планирует за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

В отчете, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорилось, что стоимость послевоенного восстановления страны составит около $524 млрд.

В ноябре бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что использование замороженных российских активов жизненно важно для Киева.

В середине декабря по итогам саммита Евросоюза участники приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета блока, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Зеленский, участвовавший в саммите, призвал блок согласиться использовать российские активы для предоставления средств, которые, по его словам, позволят Украине продолжать боевые действия.

Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда Норвегии
Подписка на РБК
Штаб-квартира Европейского банка реконструкции и развития

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. Под российские ответные меры могут попасть инвестиции норвежского суверенного фонда Government Pension Fund Global (также известного как Норвежский нефтяной фонд), активы нидерландской управляющей компании APG (администрирует местные пенсионные фонды), сообщали источники РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп российские активы Украина Европа США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго
Политика
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским
Политика
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Вучич сообщил о внеочередных выборах в парламент Сербии в 2026 году Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома Политика, 00:10
Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК Политика, 00:02
Началась самая короткая рабочая неделя в году Общество, 00:01
Россияне из-за «эффекта дедлайна» взяли почти рекордный объем ипотеки Финансы, 00:00
Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским Политика, 28 дек, 23:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа Политика, 28 дек, 23:46
Трамп угостил Зеленского тортом имени себя Политика, 28 дек, 23:38
Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам» Политика, 28 дек, 23:30
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов Политика, 28 дек, 22:55
Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты Политика, 28 дек, 22:49
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 28 дек, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 28 дек, 22:22