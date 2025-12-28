 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским

Мирный план по Украине

Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп предложил журналистам поесть в ожидании результатов переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он сделал это предложение, когда представители обеих стран сидели напротив друга за столом переговоров. Перед участниками встречи были пустые тарелки.

«Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время? Да или нет? Вы можете ответить. Да? Хорошо. Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного еды, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

Встреча президентов США и Украины началась в резиденции Трампа Мар-А-Лаго во Флориде. Американский лидер встретил Зеленского на крыльце, они вместе сфотографировались. Трамп и Зеленский кратко ответили на вопросы журналистов, после чего делегации перешли к закрытой части переговоров.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он не ответил на вопрос напрямую, а отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

Материал дополняется.

