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Под налоговый маневр в ИТ-отрасли попадут производители электроники

Производители электроники также почувствуют на себе снижение налога на прибыль и страховых взносов. Об этом ранее просили правительство участники рынка
Сотрудник гальванического цеха компании «Связь Инжиниринг КБ» по производству печатных плат
Сотрудник гальванического цеха компании «Связь Инжиниринг КБ» по производству печатных плат (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вместе с разработчиками программного обеспечения под налоговый маневр в ИТ-индустрии попадут и отечественные производители электроники. Это следует из разъяснений Минфина, опубликованных на сайте ведомства.

«Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг России», — говорится в документе.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский сообщил РБК, что участники рынка просили правительство о снижении налогов, но пока не понимают, как будет администрироваться эта льгота: будет ли она распространяться на отдельные изделия или на все предприятие. «Производителям предложенная мера позволит увеличить объем собственных инвестиций в разработку новых продуктов», — считает Покровский.

23 июня президент Владимир Путин объявил о «налоговом маневре» в ИТ-отрасли. Он предложил бессрочно снизить страховые взносы почти вдвое — с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Это, по словам президента, «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».

В России будет проведен налоговый маневр в ИT-отрасли
Экономика
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При этом для компенсация маневра для бюджета, по данным источников «Коммерсанта», может быть произведена за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. Участники рынка указывали на то, что отмена льготы по НДС может нивелировать эффект обещанных мер поддержки, а отечественный и иностранный софт подорожают на 20%. «Особенно остро» изменения ощутят банки, страховые компании, которые много тратят на софт, компании на специальных налоговых режимах, говорила РБК директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская.

Минкомсвязь, чтобы возместить эти потери, предложила в случае отмены льготы по НДС выплачивать российским разработчикам программного обеспечения бессрочную финансовую помощь.

Авторы: Юлия Старостина, Георгий Тадтаев, Анна Балашова
Теги: электроника, Минфин, налоговый маневр
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