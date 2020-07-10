Под налоговый маневр в ИТ-отрасли попадут производители электроники

Производители электроники также почувствуют на себе снижение налога на прибыль и страховых взносов. Об этом ранее просили правительство участники рынка

Сотрудник гальванического цеха компании «Связь Инжиниринг КБ» по производству печатных плат (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вместе с разработчиками программного обеспечения под налоговый маневр в ИТ-индустрии попадут и отечественные производители электроники. Это следует из разъяснений Минфина, опубликованных на сайте ведомства.

«Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг России», — говорится в документе.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский сообщил РБК, что участники рынка просили правительство о снижении налогов, но пока не понимают, как будет администрироваться эта льгота: будет ли она распространяться на отдельные изделия или на все предприятие. «Производителям предложенная мера позволит увеличить объем собственных инвестиций в разработку новых продуктов», — считает Покровский.

23 июня президент Владимир Путин объявил о «налоговом маневре» в ИТ-отрасли. Он предложил бессрочно снизить страховые взносы почти вдвое — с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Это, по словам президента, «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».