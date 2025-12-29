Трамп выступит с заявлением после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о переговорах с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

В имении Трампа в Мар-а-лаго уже поставили два подиума с украинским и американским флагами позади.

