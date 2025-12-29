 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп выступит с заявлением после встречи с Зеленским

Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о переговорах с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

В имении Трампа в Мар-а-лаго уже поставили два подиума с украинским и американским флагами позади.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Трамп заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий Украине Политика, 01:33
Езда с просроченными правами в 2026: все нюансы и штрафы Авто, 01:33
Трамп допустил скорый запуск ЗАЭС Политика, 01:27
В рабочие группы США по Украине войдут минимум пять человек Политика, 01:23
Трамп заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины Политика, 01:15
Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум Политика, 01:05
Трамп назвал пока нерешенным вопрос Донбасса Политика, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал потрясающей встречу с Зеленским Политика, 00:59
Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским Политика, 00:57
Президент Финляндии раскрыл содержание переговоров с Трампом и Зеленским Политика, 00:51
Трамп и Зеленский подвели итоги переговоров. Полное видео Политика, 00:51
Встреча Трампа и Зеленского завершилась в Мар-а-Лаго Политика, 00:51
Трамп и Зеленский завершили разговор с европейскими лидерами Политика, 00:44