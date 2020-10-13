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Онлайн-кинотеатры поспорили о влиянии второй волны COVID на просмотры

Объявленные властями ограничения не привели к возвращению весенних моделей поведения у пользователей Рунета. Спрос на видеосервисы и доставку еды растет, но не из-за пандемии, а из-за ухудшения погоды и выхода премьер
Фото:Luke MacGregor / Bloomberg
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

К концу прошлой недели объем потребления трафика видеосервисов вырос почти на 200%, подсчитала по просьбе РБК компания NGENIX — российский провайдер облачных сервисов для обеспечения работы и безопасности веб-ресурсов (принадлежит «Ростелекому»). Компания проанализировали трафик сервисов OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например онлайн-кинотеатры), сайтов телеканалов и других видеосервисов, а также веб-сайтов в сегментах онлайн-образования, доставки продуктов и еды, туризма и путешествий. Анализ проводился с 28 сентября по 9 октября, показатели сравнивались с результатами за первую неделю сентября.

Повторили ли пользователи во время второй волны приобретенные в период весеннего карантина модели поведения — разбирался РБК.

Зрителей привлекали премьерами

Весной этого года, за неделю до введения карантина (с 23 по 29 марта), трафик видеосервисов вырос на 58%, а в первую неделю самоизоляции — на 259% по сравнению с началом марта, оценивала ранее NGENIX. Хотя такая аномальная динамика во многом была обусловлена прямой трансляцией обращения президента России Владимира Путина 2 апреля. К концу месяца трафик был на 206% выше, чем в начале марта. Просмотр видео стал основным видом досуга для россиян, причем из-за режима самоизоляции пользователи начали смотреть видео в рабочее время (с 15:00 до 17:00), констатировала компания.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

С 28 сентября в Москве и Подмосковье начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. Власти рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома, столичные компании обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.

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Представители нескольких опрошенных РБК онлайн-кинотеатров сообщили, что видят рост трафика, но не такой значительный, как зафиксировала NGENIX. Они не связывают рост со второй волной коронавируса. «Мы наблюдаем прирост подписчиков или аудитории, когда стартуют контентные премьеры. Сентябрь и октябрь — именно такие месяцы, на Premier доступны несколько громких проектов, этот прирост не выглядит странным, резким или экстраординарным», — рассказал представитель этого онлайн-кинотеатра. С сезонным ростом и выходом эксклюзивных проектов связывает увеличение смотрения и представитель КиноПоиск HD.

Но гендиректор онлайн-кинотеатра Tvigle Евгения Петрова считает, что пандемия в этом году дополнила обычный высокий для видеосервисов сезон в октябре. У Tvigle в январе—сентябре 2020 года на 40% выросла посещаемость сайта в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, общее количество просмотров видео выросло на 53% за этот период, сообщила она.

Плохая погода подстегнула спрос на доставку

По сравнению с началом сентября, когда рост количества заболеваний был на стабильно низком уровне, трафик сегмента e-grocery (покупка продуктов онлайн и доставка еды) с 28 сентября вырос за неделю на 18%, а к концу прошлой недели — уже на 24%. На трафик ресурсов сегмента непродовольственной розницы новости об ужесточении карантинных мер практически не повлияли, отметили аналитики NGENIX.

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Весной, в первую неделю самоизоляции с 30 марта по 6 апреля, трафик подобных сервисов вырос на 92% по сравнению с показателями начала марта. Однако в следующие недели динамика стабилизировалась и показывала прирост около 21%. Как констатировали тогда в NGENIX, для людей, строго соблюдающих режим самоизоляции, поход в магазин стал единственным поводом покинуть квартиру, поэтому пользователи вернулись к привычной офлайн-рознице.

Представитель сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» рассказал РБК, что в первые недели октября компания наблюдает увеличение заказов на 20% в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Это связано и с наступлением «высокого сезона», и с информационной повесткой, считают в «Сбермаркете». «Многие люди начали чаще заказывать продукты с доставкой на дом на удаленной работе, при плохой погоде осенью», — говорит он. Представитель Delivery Club к традиционным осенним драйверам роста спроса на сервисы доставки еды также добавил окончание отпускного сезона. «Несмотря на то что сейчас влияние эпидемиологической ситуации меньше, чем весной, сохраняющаяся необходимость соблюдения социальной дистанции по-прежнему расширяет аудиторию активных пользователей доставки», — сказал он.

Интерес к онлайн-образованию снизился

По данным NGENIX, трафик сервисов онлайн-образования в конце прошлой недели упал на 23% относительно начала сентября. Тогда как в первую неделю самоизоляции в марте он увеличился на 78% и сохранял это значение на протяжении всего апреля. Такая динамика может объясняться лишь школьными каникулами, считает гендиректор «ИнтернетУрока» Павел Арсеньев. «Вероятно, весной резкий массовый перевод школ на дистанционку показал неудовлетворительный результат из-за кустарной организации образовательного процесса через Zoom и Skype и неготовности родителей, детей и учителей к новому формату. Иными словами, каникулы нужны, чтобы не получить очередную волну негатива», — предположил он.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

В то же время Арсеньев указал, что «ИнтернетУрок» зафиксировал рост интереса пользователей в сентябре. Директор по маркетингу образовательной компании SkillFactory Павел Астафуров рассказал, что с 28 сентября по 11 октября в компании также зафиксировали рост посещаемости своих сервисов на 13% от среднедневного показателя сентября. Однако тренд на повышение спроса выражен слабо, признал Астафуров. По словам гендиректора сервиса Skillbox Дмитрия Крутова, они также наблюдают увеличение посещаемости сайта и резкий рост активности студентов. «Во многих направлениях бизнеса сентябрь считается важным, так как начинается более высокий сезон после низкого летнего, и онлайн-образование не исключение. Сейчас мы замечаем, как люди переходят на удаленную работу и больше времени уделяют самообразованию», — говорит Крутов.

Туризму помогли каникулы

На фоне новостей об ужесточении мер прямо перед началом длинных школьных каникул рост показал сегмент «Туризм и путешествия» — в первые выходные октября веб-трафик ресурсов для бронирования билетов и туров увеличился на 12%. Потом, правда, показатель пошел на спад, и к концу прошлой недели количество запросов было чуть ниже, чем в начале сентября. Турфирмы ранее рассказывали РБК об оживлении спроса на отдых в октябре и росте бронирований в период объявленных мэром Москвы Сергеем Собяниным длинных школьных каникул.

Во время первой волны эпидемии весной трафик сервисов туризма и путешествий существенно снизился. В первую неделю самоизоляции спад составил 23%, а в остальные — 47% по сравнению с началом марта.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Елизавета Ефимович, Анна Балашова
коронавирус интернет-пользователи видеосервисы онлайн-образование
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