Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп угостил Зеленского тортом имени себя

«РБК-Украина»: Трамп подал украинской делегации торт, названный в его честь
Сюжет
Мирный план по Украине

Трамп угостил Зеленского тортом имени себя
Video

Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию на обеде в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде куриным бульоном и шоколадным тортом имени самого себя, сообщает «РБК-Украина». Как пишет «Европейская правда», у десерта был золотой топпинг.

Помимо этого, на обед переговорщиками подали стейки с картофелем фри и другие традиционные для американской кухни блюда, говорится в публикации.

Трамп перед этим позаботился о журналистах, которые освещают встречу делегаций, и предложил им перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного еды, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

В Белом доме раскрыли меню обеда Трампа и Зеленского
Политика

На предыдущих — октябрьских — переговорах американский лидер угощал украинскую делегацию салатом с артишоками и лимонно-сливочной заправкой, а также жареным цыпленком с бататом, горохом и рукколой с соусом из розмарина. На десерт предлагали яблоки сорта «макинтош» и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

На февральской встрече Трампа и Зеленского обед был отменен из-за перепалки лидеров и скорого ухода украинского президента. Для делегации из Киева приготовили салат с томатами и медовой заправкой, а также цыпленка с пюре из корня сельдерея, а также крем-брюле с ягодами и цитрусовой туйлой. В итоге блюда, по данным портала WLS, позже съели сотрудники Белого дома.

Валерия Доброва
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры еда
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
