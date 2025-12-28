Трамп угостил Зеленского тортом имени себя

Video

Президент США Дональд Трамп угощает украинскую делегацию на обеде в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде куриным бульоном и шоколадным тортом имени самого себя, сообщает «РБК-Украина». Как пишет «Европейская правда», у десерта был золотой топпинг.

Помимо этого, на обед переговорщиками подали стейки с картофелем фри и другие традиционные для американской кухни блюда, говорится в публикации.

Трамп перед этим позаботился о журналистах, которые освещают встречу делегаций, и предложил им перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного еды, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.

На предыдущих — октябрьских — переговорах американский лидер угощал украинскую делегацию салатом с артишоками и лимонно-сливочной заправкой, а также жареным цыпленком с бататом, горохом и рукколой с соусом из розмарина. На десерт предлагали яблоки сорта «макинтош» и карамельный шифоновый бисквит с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

На февральской встрече Трампа и Зеленского обед был отменен из-за перепалки лидеров и скорого ухода украинского президента. Для делегации из Киева приготовили салат с томатами и медовой заправкой, а также цыпленка с пюре из корня сельдерея, а также крем-брюле с ягодами и цитрусовой туйлой. В итоге блюда, по данным портала WLS, позже съели сотрудники Белого дома.