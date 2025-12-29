 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома

Сюжет
Военная операция на Украине
Обошлось без пострадавших. При падении обломков повреждения получили также два частных дома в станице Кущевской. Там была повреждена газовая труба, в одном из домов начался пожар

Три частных дома в поселке Индустриальный Краснодарского края были повреждены в результате падения обломков дронов, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

«Пострадавших и возгораний нет. На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, обломки упали в станице Кущевской на севере Краснодарского края, там пострадали два частных дома и газовая труба. Обошлось без пострадавших, уточнила пресс-служба.

«В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Также повреждения получила проходящая рядом с домами газовая труба, на месте работают аварийные, оперативные и специальные службы», — добавил оперштаб.

Над Россией перехватили 83 беспилотника за два часа
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Краснодар беспилотники повреждения
