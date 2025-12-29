В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома
Три частных дома в поселке Индустриальный Краснодарского края были повреждены в результате падения обломков дронов, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
«Пострадавших и возгораний нет. На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Кроме этого, обломки упали в станице Кущевской на севере Краснодарского края, там пострадали два частных дома и газовая труба. Обошлось без пострадавших, уточнила пресс-служба.
«В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Также повреждения получила проходящая рядом с домами газовая труба, на месте работают аварийные, оперативные и специальные службы», — добавил оперштаб.
После начала специальной военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины.
Материал дополняется
