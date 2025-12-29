 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК о встрече Трампа и Зеленского по мирному плану
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК
Video

Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в имении Трампа в Мар-а-лаго. Стороны обсудили мирный план, предложенный Украиной и Европой в ответ на предложения США. Что значит эта встреча и может ли она повлиять на мирное урегулирование - в спецэфире телеканала РБК.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина встреча
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
