Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК
Президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в имении Трампа в Мар-а-лаго. Стороны обсудили мирный план, предложенный Украиной и Европой в ответ на предложения США. Что значит эта встреча и может ли она повлиять на мирное урегулирование - в спецэфире телеканала РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах