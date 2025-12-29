Вучич сообщил о внеочередных выборах в парламент Сербии в 2026 году
Внеочередные выборы в Парламент Сербии пройдут в 2026 году, подтвердил президент Александр Вучич, выступая перед гражданами в Белграде. Его цитирует Telegraf.
В Сербии на протяжении 2025 года проходят протесты, одно из главных требований манифестантов — проведение досрочных выборов в законодательный орган. «Мы приняли их основное требование, скоро, в следующем году, пойдем на выборы», — сказал Вучич.
Вучич еще в начале ноября пообещал, что выборы будут проведены до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. 16 декабря он заявил, что ожидает проведение выборов в Парламент в конце 2026 года.
Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек.
С мая 2025 года среди требований манифестантов — проведение в стране досрочных выборов (даже сформирован «студенческий список» кандидатов в депутаты). Еще одним требованием выдвигалась отставка действующего президента.
