0

Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским

Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским
Video

Американский президент Дональд Трамп позвонит российскому лидеру Владимиру Путину после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

«Я также после встречи перезвоню президенту Путину, и мы продолжим переговоры — довольно сложные, но не настолько сложные», — заявил Трамп.

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Ранее во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского. На переговорах стороны обсудят мирный план США. Перед началом обсуждений американский президент позвонил Путину. Трамп назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». 

Материал дополняется

Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор Владимир Зеленский переговоры
