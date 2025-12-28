Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским

Video

Американский президент Дональд Трамп позвонит российскому лидеру Владимиру Путину после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

«Я также после встречи перезвоню президенту Путину, и мы продолжим переговоры — довольно сложные, но не настолько сложные», — заявил Трамп.

Ранее во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского. На переговорах стороны обсудят мирный план США. Перед началом обсуждений американский президент позвонил Путину. Трамп назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».

Материал дополняется