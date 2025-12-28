Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

При этом ограничения стали дополнительными к введенному ранее NOTAM — воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

До того полеты в аэропорту Краснодара ограничивали в ночь на 25 декабря, мера тогда действовала чуть более пяти часов — с 00:44 мск до 6:04 мск. Минобороны ранним утром 25 декабря сообщило о перехвате семи БПЛА над регионом за ночь.