 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

При этом ограничения стали дополнительными к введенному ранее NOTAM — воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

За сутки над регионами России сбили 370 дронов
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

До того полеты в аэропорту Краснодара ограничивали в ночь на 25 декабря, мера тогда действовала чуть более пяти часов — с 00:44 мск до 6:04 мск. Минобороны ранним утром 25 декабря сообщило о перехвате семи БПЛА над регионом за ночь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Краснодар аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Три российских аэропорта возобновили полеты
Политика
Еще один аэропорт приостановил полеты
Политика
В Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Вучич сообщил о внеочередных выборах в парламент Сербии в 2026 году Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома Политика, 00:10
Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК Политика, 00:02
Началась самая короткая рабочая неделя в году Общество, 00:01
Россияне из-за «эффекта дедлайна» взяли почти рекордный объем ипотеки Финансы, 00:00
Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским Политика, 28 дек, 23:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа Политика, 28 дек, 23:46
Трамп угостил Зеленского тортом имени себя Политика, 28 дек, 23:38
Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам» Политика, 28 дек, 23:30
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов Политика, 28 дек, 22:55
Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты Политика, 28 дек, 22:49
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 28 дек, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 28 дек, 22:22