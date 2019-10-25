Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Министр отметил, что вопросы безопасности очень важны, но необходимо соблюдать баланс, чтобы квалифицированные IT-специалисты оставались в России

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами». «Это очевидно, понятно и бесспорно», — сказал он.

«Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний как «Яндекс», Mail.ru, РБК», — отметил министр.

«Если такие компании будут испытывать проблемы, то будущее у нас будет на настолько хорошим, насколько нам этого хотелось бы», — заметил Орешкин.