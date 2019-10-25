Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

При этом министр отметил, что «с другой стороны есть вопросы безопасности». «Мы видим, что все страны относятся к этому серьезно. Но все страны находят разные решения. Китай полностью установил firewall, который всех от всех отрезал. Западные сервисы вообще не имеют возможности попадать на тот рынок. Подход, который мне не кажется правильным».
По словам Орешкина, «Яндекс» — «единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google абсолютно открыто и без каких-то барьеров». «И эту конкуренцию не просто выдерживает, но и зачастую выигрывает», — отметил министр.
«Важно найти правильный баланс. Без компании «Яндекс» наше будущее будет небезопасным. Самые квалифицированные IT-специалисты уедут. А нам надо бороться за то, чтобы был приток качественных специалистов, а не отток», — добавил он.
Законопроект о значимых интернет-ресурсах внес в нижнюю палату представитель «Единой России» Антон Горелкин. В документе предлагалось ограничить долю иностранцев в подобных ресурсах до 20%. На фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали более чем на 15%.
18 октября источники РБК сообщили, что правительство готово поддержать законопроект, но только если его доработают, а ограничение уровня доли иностранцев будет на уровне 50% минус одна акция. Спустя несколько дней акции «Яндекса» выросли в цене на бирже NASDAQ на 11%.