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Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Министр отметил, что вопросы безопасности очень важны, но необходимо соблюдать баланс, чтобы квалифицированные IT-специалисты оставались в России

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По его словам, «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами». «Это очевидно, понятно и бесспорно», — сказал он.

«Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний как «Яндекс», Mail.ru, РБК», — отметил министр.

«Если такие компании будут испытывать проблемы, то будущее у нас будет на настолько хорошим, насколько нам этого хотелось бы», — заметил Орешкин.

Экономика
Максим Орешкин ответил на вопросы читателей РБК. Как это было

При этом министр отметил, что «с другой стороны есть вопросы безопасности». «Мы видим, что все страны относятся к этому серьезно. Но все страны находят разные решения. Китай полностью установил firewall, который всех от всех отрезал. Западные сервисы вообще не имеют возможности попадать на тот рынок. Подход, который мне не кажется правильным».

Экономика
Максим Орешкин ответил на вопросы читателей РБК

По словам Орешкина, «Яндекс» — «единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google абсолютно открыто и без каких-то барьеров». «И эту конкуренцию не просто выдерживает, но и зачастую выигрывает», — отметил министр.

«Важно найти правильный баланс. Без компании «Яндекс» наше будущее будет небезопасным. Самые квалифицированные IT-специалисты уедут. А нам надо бороться за то, чтобы был приток качественных специалистов, а не отток», — добавил он.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах внес в нижнюю палату представитель «Единой России» Антон Горелкин. В документе предлагалось ограничить долю иностранцев в подобных ресурсах до 20%. На фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали более чем на 15%.

18 октября источники РБК сообщили, что правительство готово поддержать законопроект, но только если его доработают, а ограничение уровня доли иностранцев будет на уровне 50% минус одна акция. Спустя несколько дней акции «Яндекса» выросли в цене на бирже NASDAQ на 11%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Максим Орешкин
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