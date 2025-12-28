Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках

Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки, отметил, что вопрос территорий включен в мирный план из 20 пунктов, который будет обсуждаться на встрече с Трампом

На переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться в том числе вопрос территорий. Об этом украинский лидер рассказал в ходе брифинга при встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. РБК вел трансляцию.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Он не ответил на вопрос напрямую, а отметил, что вопрос территорий есть в подготовленном командами Украины и США мирном плане из 20 пунктов. «Да, мы будем обсуждать и эти моменты тоже», — ответил президент Украины.

Трамп добавил, что в плане также есть «большие экономические выгоды» для Киева. «Предстоит многое восстановить, и [на этом] можно приобрести много богатства», — заявил американский президент.

Зеленский представил мирный план из 20 пунктов 24 декабря. По словам украинского президента, документ готов «на 90%». Он включает положение о территориях, однако по этому вопросу позиции Киева и Вашингтона расходятся.

Как рассказал Зеленский, один из вариантов: вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей, а в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». США предлагают компромисс — свободную экономическую зону.

По данным Financial Times, в телефонном разговоре с европейскими лидерами накануне встречи с Трампом президент Украины заявил, что готов отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если на аналогичный шаг пойдет Россия. Взамен Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, где будут указаны конкретные действия его союзников в случае нарушения мира, пишет газета.

Зеленский говорил, что решение об отводе войск в таком случае может приниматься только с учетом мнения общества. Он сказал, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней, чтобы организовать голосование.

При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп и Владимир Путин считают, что временное прекращение огня «под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий». Об этом Ушаков рассказал по итогам телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося незадолго до встречи Трампа с Зеленским.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент Владимир Путин. Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить все миром, подчеркнул он.