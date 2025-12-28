WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США
В 2025 году корпоративные банкротства резко выросли до уровня, сопоставимого с Великой рецессией; по меньшей мере 717 компаний подали заявление о банкротстве к декабрю, пишет The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Market Intelligence.
Это самый высокий показатель с 2010 года, годом ранее количество обанкротившихся компаний былло на 17% меньше. Банкроты объясняют финансовые трудности инфляцию и процентные ставки, а также торговую политику администрации президента США Дональда Трампа, которая нарушила цепочки поставок и увеличила издержки.
По информации издания, в первой половине 2025 года был всплеск «мега-банкротств», то есть заявлений компаний с активами более $1 млрд. C января по июнь было зарегистрировано 17 таких банкротств — это самый высокий показатель за полугодие с момента вспышки коронавируса в 2020 году.
Финансовый кризис 2007–2008 годов, также известный как кризис субстандартного ипотечного кредитования, или Великая рецессия, начался в США с коллапса на рынке недвижимости.
Рецессия в США официально продолжалась с декабря 2007 года по июнь 2009 года, а глобальная рецессия, затронувшая экономики по всему миру, длилась в некоторых странах до 2011 года. Во время Великой рецессии падение ВВП по паритету покупательной способности развитых стран достигло 3,4%, а рост ВВП развивающихся экономик замедлился с 5,8% в 2008 году до 2,8% в 2009 году, согласно данным Всемирного банка. В России ВВП в 2009 году упал на 7,9%. После кризиса большинство стран так и не вернулось к докризисным темпам экономического роста.
Отличие от предыдущих лет в том, что рост числа подачи заявок особенно заметен в промышленных отраслях — у компаний, связанных с производством, строительством и транспортом, говорится в материале. На втором месте — предприятия, ориентированные на «дискреционные продукты или услуги» — то есть товары и услуги, которые желательны для потребителей, но не необходимы для их повседневной жизни, к ним относятся мода или мебель для дома.
Опрос потребительских настроений, проведенный университетом Мичигана, показал, что в ноябре в ноябре этот показатель упал примерно на 28% в годовом исчислении. Поэтому «многие не спешат тратить деньги на несущественные вещи», говорится в материале.
Экономист KPMG Мартин-Шёнбергер отметил, что роста уоличества банкротств говорит о неясной ситуации в экономике6 «У нас экономика, которая на бумаге выглядит сильной, но это может не отражаться во всех отраслях».
Американская экономика в третьем квартале 2025 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли США на этой неделе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах